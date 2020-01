Am Pariser Flughafen : Kinderleiche im Flugzeugfahrwerk gefunden

In einem Air France-Flug von der Elfenbeinküste nach Paris finden die Mitarbeiter an dem französischen Flughafen ein totes Kind im Fahrwerk. Für den blinden Passagier kam jede Hilfe zu spät.

Eine Kinderleiche wurde Berichten französischer Medien zufolge am Mittwoch im Fahrwerk eines Air-France-Flugzeugs gefunden.

Das tote Kind wurde am Pariser Flughafen Charles de Gaulle entdeckt. Die Boeing 777 der französischen Fluggesellschaft landete dort am Dienstagmorgen von einem Flug aus Abidjan, dem größten städtischen Ballungsraum der Elfenbeinküste.

Französische Medien berichten, dass es sich um ein etwa 10 Jahre altes Kind handle.

Weitere Details zu dem Kind wurden bislang nicht bekanntgegeben. Die französische Fluggesellschaft nannte keine Details, bestätigte aber den tragischen Vorfall und drückte tiefes Mitgefühl aus.

Es kommt immer wieder vor, dass sich blinde Passagiere in Flugzeugen verstecken und sterben. Im vergangenen Sommer war ein Mann aus einem Flugzeug direkt in einen Garten in London gestürzt. Er hatte sich im Fahrwerk einer Maschine von Kenya Airways versteckt. Viele Blinde Passagiere erfrieren schon in der Maschine oder fallen dem Sauerstoffmangel in großer Höhe zum Opfer.