Die Combined Joint Task Force 50 führt Bergungsmaßnahmen in den von den Waldbränden auf Maui beschädigten Gebieten in Lahaina, Hawaii, USA, durch. Bild: Reuters

Eine Gruppe von Ermittlern des Amts für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Spreng­stoffe (ATF), einer Behörde des amerikanischen Justizministeriums, ist nach Maui gereist, um nach den verheerenden Bränden die Ursache der Katastrophe zu untersuchen.

Fast zwei Wochen nach Ausbruch der Flammen hatten Ermittlungen der Einsatzkräfte bis Freitag kein Ergebnis gezeigt.

Die vermutlich ersten Flammen waren in der Nacht zum 8. August bei Kula im Innern von Maui durch die Videokamera eines Vogelparks aufgenommen worden.

„Es könnte ein Baum gewesen sein, der auf eine Stromleitung fiel. Der Strom fällt aus, der Generator läuft an, und sobald sich die Kamera wieder anschaltet, steht der Wald in Flammen“, sagte eine Mitarbeiterin des Maui Bird Conservation Center.

Bis Donnerstag bestätigte Hawaiis Gouverneur Josh Green für die Insel mindestens 111 Todesopfer. Die Einsatzkräfte suchten am Freitag weiter nach etwa 1000 Vermissten.

Nach Sammelklagen gegen den Energieversorger Hawaiian Electric waren in den vergangenen Tagen auch Vorwürfe gegen Mauis Behörde für Katastrophenschutz laut geworden. Die Emergency Management Agency hatte die Warnsirenen während der Brände nicht aktiviert.

Nachdem der Leiter der Behörde, Herman Andaya, die Entscheidung mit der Gefahr einer Flucht der Bewohner in die ebenfalls von Flammen heimgesuchten Berge gerechtfertigt hatte, trat er am Donnerstag von seinem Amt zurück. Schon in der Vergangenheit hatte ­Andaya Zweifel an dem Einsatz der 70 Sirenen der Insel geäußert. Mindestens ein Dutzend der Anlagen sollen defekt gewesen sein.