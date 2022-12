Jahresrückblick von Google : Akren, Layla und Putin sind „im Trend“

Welche Begriffe wurden 2022 häufiger gesucht als im Vorjahr? Der Jahresrückblick von Google gibt einen Einblick in die kleinen und großen Themen, die die Deutschen in diesem Jahr beschäftigt haben.

Wissen Sie, was Akren sind? Falls nicht, sind Sie in guter Gesellschaft. Die Frage wurde im Vergleich zum Vorjahr am häufigsten gesucht, wie aus dem Jahresrückblick von Google hervorgeht. Und wenn Sie jetzt überlegen, warum Leute so etwas bitte wissen wollten: Gleich nach dem Wikipedia-Treffer zu Akren liefert Google auch dazu einen passenden Artikel. Es handelte sich um eine Frage aus der Sendung „Wer wird Millionär?“, und es ging um stolze 900.000 Euro. Als Akren bezeichnet man übrigens die äußersten Körperteile, zum Beispiel Finger und Zehen. Die Kandidatin, ohne Google und auf sich gestellt, passte – und ging immerhin mit 290.000 Euro nach Hause.

Der Rückblick der Suchmaschine liefert Jahr für Jahr Einblicke in die großen und kleinen Dinge, die Menschen in Deutschland beschäftigt haben – Googles Marktanteil bei Onlinesuchen liegt immerhin bei mehr als 80 Prozent. Die Suchmaschine wertet dafür aus, welche Anfragen im Vergleich zum Vorjahr den höchsten prozentualen Wachstum haben.

Zu weiteren eher kleinen Dingen gehörten in diesem Jahr etwa FDP-Politiker Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt, die Platz eins in der Kategorie Hochzeiten belegen, außerdem Saharastaub („Warum ist der Himmel gelb“, Platz vier bei den Warum-Fragen), und natürlich „Layla“, der umstrittene Song von DJ Robin & Schürze. Johnny Depp und seine frühere Frau Amber Heard überholten in der Kategorie Persönlichkeiten mit ihrem wirren Verleumdungsprozess Boris Becker, der im April zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, und Will Smith, der bei den Oscars Chris Rock geohrfeigt hatte.

Ukrainekrieg und Corona sind die großen Thema

Das Thema, das die Nutzer jedoch offensichtlich am meisten beschäftigte, war der russische Angriffskrieg. „Ukraine“ war der Begriff mit dem größten Wachstum, auch Wladimir Putin wurde deutlich häufiger gegoogelt als im Vorjahr. Die Deutschen wollten wissen, warum es zum Krieg kam, warum die Ukraine nicht in der Nato ist, was die Nato überhaupt ist, und wie viele Soldaten Deutschland hat. Und auch zur Corona-Krise waren in diesem Jahr noch viele Fragen offen: Wie lange dauert die Quarantäne, wie lange ein PCR-Test, wie lange die Infektion? Nach den Affenpocken, die inzwischen in Mpox umbenannt wurden und sich in diesem Jahr auf der ganzen Welt ausbreiteten, wurde ebenfalls viel gesucht.

Als aktuelles Thema hat es die Fußballweltmeisterschaft in die Trends geschafft: WM 2022 liegt insgesamt auf Platz zwei, noch vor Olympia. Die Europameisterschaft der Frauen landete immerhin auf Platz sieben. Bei den Warum-Fragen laufen sie den Männern dann den Rang ab: „Warum spielt Alexandra Popp nicht?“ schaffte es auf Platz drei – die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer tauchte in den weiteren Top-Ten-Fragen ebenso wenig auf wie die One-Love-Binde.

Mehr zum Thema 1/

Global setzte sich übrigens „Wordle“ durch – ein Online-Spiel, bei dem ein Wort mit fünf Buchstaben erraten werden muss. Als Wortneuschöpfung aus den englischen Begriffen „word“ und „riddle“ hatte es in den Trends aber ein leichtes Spiel.