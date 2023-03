Tunnel bei Freudenberg: In der Nähe sollen zwei Mädchen eine Mitschülerin getötet haben. Danach wurde in Deutschland über die Herabsetzung der Strafmündigkeit diskutiert. Pädagoge Wolfgang Beckmann hält das für eine schlechte Idee. Bild: dpa

Herr Beckmann, Sie sind stellvertretender Leiter der Evangelischen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Würzburg, eines Heims, in dem es auch geschlossene Plätze gibt. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) hat 2022 der Anteil tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zugenommen. Besonders hoch ist hier der Anstieg bei Kindern mit einer Zunahme von rund 16 Prozent. Wie erklären Sie sich den Anstieg?

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Man muss zunächst schauen, wo die Anstiege in erster Linie zu verzeichnen sind. Auf dem Land oder in der Stadt? In eher sozial schwachen Stadtteilen? Dort ist die Kriminalitätsrate üblicherweise höher, da die Sorgen des täglichen Lebens größer sind. Delikte wie Diebstahl oder Körperverletzung gehen oft mit Faktoren wie Arbeitslosigkeit, mangelnder Bildung und Suchterkrankungen einher. Und hier gilt dann: Wie die Erwachsenen, so Kinder und Jugendliche. Zudem ist interessant, ob auch der Anteil von nichtdeutschen Personen unter den tatverdächtigen Jugendlichen zugenommen hat.