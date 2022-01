Gewalttat auf Video zu sehen : 18-jähriger Passant attackiert zwei Juden in London

Aktualisiert am

18-jähriger Passant attackiert zwei Juden in London

In London ist es zu einer schweren Gewalttat auf zwei jüdische Männer gekommen. Eine Überwachungskamera zeichnete den antisemitischen Vorfall auf. Der Angreifer wurde bereits verhaftet.

In der britischen Hauptstadt London ist es einen Tag vor dem Holocaust-Gedenktag zu einem antisemitischen Angriff auf zwei ältere Männer gekommen. Die beiden Juden wurden am Mittwochabend von einem 18 Jahre alten Mann auf offener Straße attackiert, wie ein Video in den sozialen Medien zeigt. Es wurde offenbar von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Nachbarschaftshilfe Shomrin im Stadtteil Stamford Hill im Norden Londons veröffentlichte es auf Twitter.

Die zuständige Polizei hat den Vorfall bereits kommentiert. Demnach sei der Angreifer festgenommen worden. Hauptkommissar Simon Crick sagte: „An diesem wichtigen Tag ist das ein schrecklicher Hinweis darauf, dass Hasskriminalität weiterhin existiert.“

Auf dem 42-sekündigen Clip ist zu sehen, wie zwei Männer mit einer Kippa auf dem Kopf aus einem Gebäude auf die Straße treten. Einer von ihnen telefoniert. Dann läuft ein Mann vorbei. Er scheint ihnen etwas zu sagen. Zumindest wirkt es so, als reagierten beide auf ihn. Kurz darauf dreht der Mann um und beginnt auf die beiden mit seinen Fäusten einzuschlagen und hört auch nicht damit auf, als einer der beiden jüdischen Männer ihn versucht mit seinem Fuß von weiterer Gewalt abzuhalten. Ein Schlag auf die Brust bringt den jüdischen Mann dann sogar zu Fall, woraufhin der Angreifer auch den zweiten Mann attackiert.

Laut Shomrin mussten beide Opfer ins Krankenhaus gebracht werden. Einer erlitt demnach schwere Prellungen, eine gebrochene Nase und ein gebrochenes Handgelenk. Beim anderen Opfer wurden ebenfalls Prellungen und eine Handgelenk- sowie Augenverletzung diagnostiziert.

In den sozialen Netzwerken zeigten sich die Menschen schockiert über den antisemitischen Vorfall. Mehrere Nutzer bezeichneten den Angriff als „widerwärtig“. Eine Person schreibt: „Das ist schockierend und erschütternd. Viel Liebe an die Opfer dieses grausamen Verbrechens!“