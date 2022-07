Neue Migränetherapie : Neue Therapieoptionen für Migränepatienten

Am 7. April hat mein neues Leben begonnen. Ein Leben, aus dem ich nicht mehr alle drei Tage herausgeschossen werde. Das nicht zweimal in der Woche stillsteht, weil mir der Kopf dröhnt und die Adern flattern. In dem ich von einem Moment auf den anderen nicht mehr tun kann, was ich eben noch tat – Sport, Arbeit, Einkaufen, Schulaufgaben mit den Kindern –, sondern mich eigentlich nur noch ins Bett legen kann. Stunden- manchmal auch tagelang. Mit einem Wort: ein Leben (fast) ohne Migräne.

Am 7. April dieses Jahres bekam ich meine erste Spritze mit dem Wirkstoff Erenumab. Ein Adapter, den man auf den Oberschenkel setzt, eine Nadel, die daraus hervorspringt. Ein Zischen, als die Flüssigkeit in den Muskel fließt. Ich ging nach Hause und fühlte: nichts. Am nächsten Tag: nichts, keine Migräne. Die ganze nächste Woche: immer noch nichts. Ich kann es kaum erwarten, dass wieder ein Tag kommt und vergeht, an dem ich keine Attacke habe. Starre immer wieder ungläubig auf meinen Schmerzkalender.