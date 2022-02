Italien und die Pandemie : Tief im Süden

Zu Beginn dieses Winters galt Italien zu seiner eigenen großen Überraschung als Vorbild im Kampf gegen Corona in Europa. Und am Ende?

Mailand, Stadtteil Isola. Hier steht ein saniertes Arbeiterhaus mit Innenhof und durchgehenden Balkonen auf allen Etagen. Als erstes erkrankte die im ersten Stock wohnende Besitzerin der Bioweinhandlung um die Ecke, dann ihr Lebensgefährte, ein Koch und Landschaftsarchitekt. Danach stieg das Coronavirus die Treppe auf der linken Seite des Hofs hinauf, befiel den Werbefachmann mit den bunten Blumenkästen vor der Tür und machte weiter, Stockwerk für Stockwerk, bis innerhalb von ein paar Tagen alle Bewohner infiziert waren.

Jeder hatte das Virus auf eine andere Weise mit in seine Wohnung gebracht. Manche zeigten Symptome, andere nicht. Zum Glück waren alle doppelt oder dreifach geimpft, so dass keiner einen schweren Verlauf entwickelte. Das gesamte Gebäude steht nun unter Quarantäne. In den Zeitungen waren Fotos der Bewohner abgedruckt, wie sie gemeinsam im Hof Gymnastik machen oder mit resigniertem Blick auf den Balkonen in der Sonne stehen. Sieht man von den ungeimpften Corona-Patienten auf den Intensivstationen der Krankenhäuser ab, ist dieses Haus eine schöne Metapher für Italien in diesem Winter, sagen viele Mailänder.