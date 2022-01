Corona in den USA : Die Betten in den Kliniken werden knapp

In New York protestieren Schüler gegen Präsenzunterricht, in Kentucky muss die Nationalgarde in Krankenhäusern helfen. Noch ist kein Ende der Omikron-Welle in den USA in Sicht – und die Politik fürchtet um die kritische Infrastruktur.

Corona-Test in New York: Die Kurve der Neuinfektionen verläuft gerade fast vertikal. Bild: AP

Hunderte Schülerinnen und Schüler verließen am Dienstag in New York den Unterricht – ein „Walkout“ aus Protest, organisiert in mehreren Schulen gleichzeitig. Die Kinder und Jugendlichen fühlten sich nicht sicher, erklärten ihre Sprecher, als der Unterricht nach den Ferien wieder starten sollte. Etwa zehn Prozent der Schüler und vier Prozent der Lehrkräfte an New Yorker Schulen sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Schüler fordern deswegen eine Rückkehr zum virtuellen Unterricht.

Doch die New Yorker Schulbehörde will nicht nachgeben und am Präsenzunterricht festhalten, wie viele andere im Land auch. In den Vereinigten Staaten mehren sich die Anzeichen dafür, dass Behörden und Politik angesichts der explodierenden Infektionszahlen auf eine Koexistenz mit dem Coronavirus setzen, nicht nur in den Schulen. Die kalifornische Landesregierung beschloss in dieser Woche, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen „sofort“ an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können, wenn sie positiv getestet, aber asymptomatisch sind.

Das Virus „wird so ziemlich jeden finden“

Anthony Fauci, Chefberater von Präsident Joe Biden in Sachen Coronavirus, sagte am Dienstag, dass das Virus „am Ende so ziemlich jeden finden“ werde. Besonders hart werde es die Ungeimpften treffen. Die meisten Menschen würden Covid-19 bekommen, sagte auch Janet Woodcock, amtierende Vorsitzende der nationalen Behörde für Ernährung und Medikamentenversorgung, bei einer Anhörung im Senat. Die Regierung will angesichts solcher Prognosen vor allem das Funktionieren der kritischen Infrastruktur sichern.

Die Kurve der Neuinfektionen zeigt im nationalen Schnitt inzwischen praktisch vertikal nach oben – auch, wenn es etwa aus New York und New Jersey zuletzt Nachrichten über ein mögliches „Plateau“ der Omikron-Welle gab, die die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul als „Hoffnungsschimmer“ bezeichnete. Vorige Woche wurden landesweit täglich durchschnittlich 754.200 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Nie war die Zahl der Neuinfektionen so hoch. Durchschnittlich starben täglich 1.646 Infizierte, ein Drittel mehr als in der Woche davor. Laut Behörden ist die Omikron-Mutante inzwischen für 98 Prozent der Ansteckungen verantwortlich. Der Krankheitsverlauf könne bei dieser Variante zwar milder sein. Aber die Masse der Infektionen bringe die Krankenhäuser dennoch in Bedrängnis.

Krankenhäuser sind überfüllt

Zurzeit sind in der Vereinigten Staaten rund 146.000 Covid-Kranke in einer Klinik, zweimal so viele wie vor zwei Wochen. Vor allem dort, wo die Zahl der Geimpften niedrig ist, kommt es zu Engpässen in der Versorgung – auch, weil in den vergangenen Jahren in ländlichen Gegenden viele Krankenhäuser geschlossen wurden. Fehlten am Anfang der Pandemie Beatmungsgeräte, ist jetzt mehr Personal- und Bettenmangel das Problem.

Anfang der Woche verhängte der Gouverneur von Virginia einen Notstand, durch den Krankenhäuser ihre Bettenzahl aufstocken können. Auch New Jersey setzte eine medizinisch begründete Notfallregelung wieder in Kraft. Der Staat Kentucky mobilisierte die Nationalgarde, die in hunderten Krankenhäusern und Praxen helfen soll. In Texas will man der Krise mit Tausenden Neueinstellungen begegnen – 2700 zusätzliche medizinische Mitarbeiter sollen eingesetzt werden. Die Engpässe treffen auch Patienten, die wegen anderer Krankheiten in die Klinik müssen – etwa, um sich wegen Krebs operieren zu lassen.

F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland Werktags um 6.30 Uhr ANMELDEN

Bei etlichen Patienten wird die Covid-Infektion erst festgestellt, wenn sie aus anderen Gründen ins Krankenhaus kommen. New Yorker Ärzte, die die „New York Times“ kürzlich befragte, sprachen von einem Drittel bis zur Hälfte aller Aufgenommenen. Bundesweite Statistiken über solche Fälle fehlen, sie gehen aber in die allgemeinen Infektions- und Hospitalisierungsdaten ein.

Todesopfer sind zumeist ungeimpft

Ärzte berichten auch, dass hauptsächlich Ungeimpfte an Covid sterben – und dass sie jünger seien als in früheren Wellen, oft zwischen vierzig und fünfzig Jahren alt. Laut Medienberichten steigt aber auch die Zahl derer, die trotz Corona-Impfung ins Krankenhaus müssen – das betreffe vor allem Personen, die keine Boosterimpfung erhalten hätten.

Mindestens einer von fünf Amerikanern ist gar nicht geimpft, das sind 65 Millionen Menschen. 62 Prozent der Einwohner sind mit den vorgesehenen ein oder zwei Erstdosen immunisiert worden – aber nur 23 Prozent erhielten bisher auch den Booster. Nach Ansicht von Experten ist dieser nötig, um bei der Ansteckung mit der Omikron-Variante ausreichend vor schweren und tödlichen Verläufen geschützt zu sein.

Mehr zum Thema 1/

Der ehemalige Präsident Donald Trump appellierte denn auch in einem Interview an seine Unterstützer, unter denen sich viele Impfverweigerer finden. Auch Politiker müssten sagen, dass sie den Booster verabreicht bekommen hätten, sagte Trump dem rechten „One America News Network“. Alles andere sei „feige“. Bei der Gelegenheit sprach er sich aber auch gegen Impfverpflichtungen aus, wie sie Biden für die Privatwirtschaft festgelegt hatte.

Unterdessen veröffentlichte die Seuchenkontrollbehörde CDC ihre Prognose für den kommenden Monat. Innerhalb der nächsten vier Wochen könnten demnach mehr als 62.000 Menschen nach einer Covid-Infektion sterben. Bislang gab es in den Vereinigten Staaten rund 843.000 Tote, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.