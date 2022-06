Bis zu 38 Grad : Wo die Hitze am Wochenende zuschlägt

Vor allem im Süden des Landes und in Berlin und Brandenburg soll es in den kommenden Tagen sehr heiß werden. Gleichzeitig steigt die Waldbrandgefahr. Die hohen Temperaturen sind Teil einer insgesamt stark steigenden Durchschnittstemperatur.

Die Menschen in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen auf Sonnenschein und sehr hohe Temperaturen einstellen. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diesen Freitag beispielsweise für die Südhälfte des Landes bis zu 32 Grad. Im Norden bleibt es etwas kühler mit maximal 26 Grad und am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt regnen. Auch am Alpenrand können zum Abend Schauer auftreten.

Am Samstag sollen die Temperaturen an der See bei 19 bis 23 Grad liegen. Im restlichen Land steigen die Temperaturen weiter auf bis zu 35 Grad, im Westen können es örtlich auch mal 38 Grad werden. In der Nacht zum Sonntag müssen sich die Menschen vor allem im Westen und Nordwesten nach Angaben des DWD noch auf Gewitter mit Starkregen einstellen.

Auch am Sonntag bleibt es bei Höchsttemperaturen von bis zu 37 Grad, die etwa in Südhessen, Berlin und Brandenburg auftreten können. Allerdings kann es im Verlauf des Tages zu Schauern und Gewittern kommen. Teilweise ist nach Angaben des DWD auch Hagel möglich.

Angesichts der Trockenheit ist in vielen Gebieten Deutschlands auch die Waldbrandgefahr sehr hoch. In Berlin forderte die Senatsumweltverwaltung dazu auf, das Rauch- und Grillverbot im Wald und dessen Nähe streng zu beachten. Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Freitag besteht in mehreren Regionen von Rheinland-Pfalz die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe. Für das Wochenende sieht der DWD am Sonntag lokal auch die höchste Gefahrenstufe. Auch im Saarland soll sich die Lage erst am Montag wieder entspannen.

Die Klimakrise ist deutlich spürbar

Schon in den kommenden Jahren könnte es in Deutschland durchschnittlich bis zu einem Grad wärmer werden als in den vergangenen drei Jahrzehnten. Das haben neue Klimavorhersagen ergeben, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) berechnet hat. Die mittlere Temperatur der Jahre 2022 bis 2028 könnte etwa 0,5 bis 1,0 Grad wärmer ausfallen als der Durchschnitt von 9,3 Grad der – bereits relativ warmen – Referenzperiode 1991-2020.

Der Trend zu steigenden Durchschnittstemperaturen zeigt sich laut DWD schon in diesem Sommer. Für alle Regionen Deutschlands wird ein Temperaturplus von bis zu einem Grad im Vergleich zum vieljährigen Durchschnitt von 17,6 Grad des Zeitraums 1991 bis 2020 prognostiziert. Zum Vergleich: Im Referenzzeitraum 1961-1990 lag die Mitteltemperatur im Sommer noch bei 16,3 Grad.