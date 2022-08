Aktualisiert am

Was wir aus den Siebzigern lernen können

Inflationsbekämpfung : Was wir aus den Siebzigern lernen können

Auch in den Siebzigern stiegen die Preise schnell. Damals machte die Politik einige Fehler, die nun nicht wiederholt werden dürfen. Ein Gastbeitrag.

Bundesfinanzminister Helmut Schmidt (SPD, M) mit seinem Staatssekretär Karl Otto Pöhl (l) und Bundesbankpräsident Karl Klasen (r) auf der Finanzministerkonferenz in Brüssel am 11. März 1973 Bild: Picture Alliance

Die Siebzigerjahre gelten nicht unbedingt als die erfolgreichste Phase der deutschen Finanzpolitik: Die Energiepreise stiegen, die Inflation war hoch, das Wachstum niedrig. Und gleichzeitig legte die Politik die Grundlage dafür, dass die Staatsschulden stetig wuchsen.

Höhere Steuern könnten helfen, die Inflation in den Griff zu bekommen, diese Idee gab es schon in den Siebzigern. Und sie kommt auch heute wieder, zum Beispiel von dem Ökonomen Martin Weber vor kurzer Zeit an dieser Stelle. Sein Argument: Dadurch ließe sich die Nachfrage nach Konsum senken, ohne die Investitionen zu sehr zu beeinträchtigen. Auch wenn sich Ge­schichte nie wiederholt, lohnt es, sich jener Zeit zu erinnern, wenn man über Lösungen für die Probleme von heute nachdenkt.