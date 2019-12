Optimismus an Finanzmärkten : Wo lege ich mein Geld 2020 an der Börse an?

Wo lege ich mein Geld 2020 an der Börse an?

Wer 2019 am Finanzmarkt investiert hat, konnte gute Rendite erzielen. Doch mit Blick auf das kommende Jahr stellt sich die Frage: Wie berechtigt ist der aktuelle Optimismus an den Märkten?

Das Börsenjahr 2020 dürfte auf den ersten Blick kein schlechtes werden. Viele Fachleute und Marktteilnehmer sind optimistisch und verweisen am Ende gern auch auf die Statistik. Denn diese zeigt, dass Amerikas Präsidentschaftswahljahre historisch gesehen gute Aktienjahre waren. Doch nicht nur allein dieser Umstand könnte Anlegern dazu verhelfen, an den Börsen im kommenden Jahr eine wiederholt gute Rendite zu erzielen. Unsicherheitsfaktoren wie der Handelsstreit oder der Brexit dürften weiter abnehmen.

Viele Marktexperten setzen vor allem auf die Wall Street. Allzu verwunderlich ist das gewiss nicht, dürfte doch der längste Aufschwung in der Geschichte Amerikas auch 2020 kein Ende finden. Die Konjunktur wächst stetig weiter dank eines robusten Konsums. Gepaart mit niedrigen Notenbankzinsen ist das ein guter Mix für die positive Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft. Ein Aspekt für die weitere konjunkturelle Entwicklung im Amerika dürfte auch die Stabilität an den Arbeitsmärkten sein. Hinzu kommt, dass der amerikanische Präsident im Wahljahr eine gute Stimmung an den Börsen anstreben dürfte, entsprechend wäre es nicht verwunderlich, wenn Donald Trump sich mit neuen Zoll-Drohungen zurückhalten würde.

Auf der anderen Seite gibt es auch Mahner, die mit anderen historischen Zahlen zum Aktienmarkt aufwarten. Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online-Broker LYNX, sagt, die historischen Zahlen sprächen dafür, „dass der Aktienmarkt im 10-Jahres-Rhythmus immer um einen Mittelwert pendelt. Leider lässt das für die nächsten Jahre nichts Gutes für den amerikanischen Markt erhoffen.“ Er verweist hierfür auf Daten von Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller zum Aktienmarkt. „Shillers Daten sind in der Tat höchst interessant, nicht nur um den Erfolg des vergangenen Jahrzehnts einzuordnen, sondern ganz besonders auch, um einen Blick in die Zukunft auf die nächsten zehn Jahre zu werfen.“ Betrachte man die historische Entwicklung an der Börse, so erkenne man eine deutliche Tendenz: Auf zehn starke Jahre folgen zehn mittelmäßige oder gar schlechte und umgekehrt.

Was heißt das nun für den Anleger? Soll er den Fokus nicht mehr auf den bisher gut laufenden amerikanischen Aktienmarkt legen und stattdessen Europa in den Fokus nehmen? Auf dem alten Kontinent sieht beispielsweise Philipp Brucker, verantwortlich für das Risikomanagement bei Smart-Invest für Anleger im Jahr 2020 gute Chancen. Eine Entspannung im Handelskonflikt sollte insbesondere der exportorientierten und industrielastigen Wirtschaft Europas zugutekomme, so seine Einschätzung.

Dax ist der konjunkturellen Entwicklung davongelaufen

Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, ist derweil für den deutschen Dax etwas skeptisch. „Die Stimmung an den Märkten ist deutlich besser als die realwirtschaftliche Lage“, so der Experte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Dax sei der konjunkturellen Entwicklung 2019 davongelaufen. Vor einem Jahr lag sie im Durchschnitt bei einem Wert von ca. 11, jetzt bei rund 16. Das Problem dabei sei, dass ein nennenswerter konjunktureller Aufschwung für 2020 nicht in Sicht sei. „Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass Konjunkturindizes derzeit signalisieren, dass die konjunkturelle Talsohle vermutlich durchschritten ist und mit einer Rezession weder in Amerika noch weltweit zu rechnen ist. Dieses Aufschwung-Pflänzchen ist noch ein zartes“, resümiert Winkler weiter.

In das gleiche Horn bläst auch Sebastian Schu, Senior Client Advisor für institutionelle Kunden bei J.P. Morgan Asset Management: Anleger sollten seiner Einschätzung nach angesichts des recht weit gelaufenen Konjunkturzyklus und erhöhter Bewertungen einzelner Anlageklassen mit deutlich niedrigeren zukünftigen Renditeaussichten rechnen. „Da insbesondere traditionelle Anlageklassen unter Druck stehen, rücken alternative Ertragsquellen stärker in den Fokus. Verschärft wird die Situation durch politische Risiken, die die Unsicherheit verstärken.“ Entsprechend sollten sich laut Schu Anleger nach neuen Ertragsquellen und alternativen Anlageklassen umsehen, die weniger auf kurzfristige Marktbewegungen reagieren.