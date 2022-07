Euro fällt weiter : Wie Anleger vom schwachen Euro profitieren können

Die Wacht am Main: Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt Bild: dpa

Wechselkursveränderungen zu prognostizieren gilt als eine der schwersten Übungen an den Finanzmärkten. Reicht es bei der VW-Aktie meist aus, sich mit dem Automarkt und den Absatzchancen der Volkswagen-Marken zu befassen oder beim Orangensaftkonzentrat Wetter und Erntemengen im Blick zu behalten, ist für die Währungen schlicht alles relevant. Und das auch noch immer in Beziehung zu einem anderen Währungsraum. Was macht die Geldpolitik, die Fiskalpolitik, wie entwickelt sich die Bevölkerungszahl, die Menge an Arbeitskräften, Löhne und Gehälter, wie innovativ sind die Unternehmen? Die Zahl der Determinanten ist schier unendlich. Währungsspekulationen sind daher immer heikel.

Was aber immerhin gilt: Hat sich der Markt mal für eine Richtung entschieden, hält dieser Trend für gewöhnlich längere Zeit an. Beim Euro ist es derzeit ein Abwärtstrend. Der wurde am Mittwoch nochmals verstärkt durch die Inflationsdaten aus Amerika. Um 9,1 Prozent sind dort die Preise im Juni gestiegen und damit so stark wie seit 1981 nicht mehr und stärker als von Fachleuten erwartet. Kräftige Zinserhöhungen in Amerika werden so wahrscheinlicher und die Zinsdifferenz zwischen Währungsräumen ist ein klassischer Treiber der Wechselkurse. Der Euro fiel daher am Mittwoch kurzzeitig erstmals seit dem Herbst 2002 unter die Parität zum Dollar.