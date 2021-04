Mobiles Bezahlen : Warum Asien auf Super-Apps setzt

Digitalisierung in Deutschland ist ein leidiges Thema. Breitbandanschlüsse auf dem Land sind Mangelware. Von einem flächendeckenden, schnellen Mobilfunknetz können gerade Landbewohner nur träumen. Sein Leben dann in die Hände einer App zu legen, scheint unvorstellbar.

Ähnliches gilt für Finanzgeschäfte: Je nachdem, wen und wie man fragt, kommen unterschiedliche Ergebnisse heraus, doch der Befund ist eindeutig: Es herrscht Misstrauen. Weniger Menschen erledigen ihre Finanzgeschäfte online als im Durchschnitt der EU. Warum ist das so? Nutzen so wenige Menschen digitale Finanzdienstleistungen, weil es so wenig Angebot gibt, oder gibt es so wenig Angebote, weil die Deutschen dadran kein Interesse haben? Man kann sich der Antwort auf diese Frage nur annähern: Wenn es das Angebot gibt, wird es besonders von jüngeren Menschen genutzt. Das ergibt ein Blick auf den Hype um Apple Pay. Andererseits kommen deutsche Eigenentwicklungen wie Paydirekt oder Giropay nicht so recht vom Fleck.