Zum vierten Mal in der Geschichte der Awards hat Deutschland einen Spielfilmpreis geholt. „Im Westen nichts Neues“ bekam vier Oscars. Die Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ räumte ab mit sieben Trophäen.

Gewinner des Abends: Insgesamt sieben Oscars, darunter die Auszeichnung als „Bester Film“, erhielt „Everything, Everywhere, All at Once“ Bild: AFP

Vier Mal erklang an diesem Oscarabend das düstere Thema aus „Im Westen nichts Neues“. Vier goldene Trophäen konnten die Macher des deutschen Kriegsfilms entgegennehmen, darunter die Auszeichnungen für die beste Kameraarbeit, die der britische Kameramann James Friend bekam. Außerdem erhielt die Netflix-Produktion, die den gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque adaptierte, den Oscar für den „Besten internationalen Film“.

Regisseur Edward Berger bedankte sich sichtlich bewegt beim Streamingdienst und seiner Familie und hob vor allem die Leistung seines Hauptdarstellers Felix Kammerer hervor, der mit ihm auf der Bühne stand: „Es ist dein erster Film, aber du hast uns alle durch dein Talent dort hindurch getragen, ohne dich wären wir heute nicht hier.“

Mit dem Oscar als bester internationaler Film hat „Im Westen nichts Neues“ zum vierten Mal in der Geschichte der Academy Awards einen Spielfilmpreis für Deutschland geholt. Zuletzt war dies Florian Henckel von Donnersmarck 2007 gelungen, als sein Drama „Das Leben der Anderen“ als „Bester fremdsprachiger Film“ ausgezeichnet wurde. Die Kategorie wird seit 2020 „Bester Internationaler Film“ genannt.

Doch bevor es in den Dankesreden emotional wurde und der eigentliche Gewinner des Abends langsam, aber stetig so viele Preise sammelte, dass er die teure deutsche Netflixproduktion mit ihren immerhin vier Trophäen hinter sich ließ, eröffnete Moderator Jimmy Kimmel die Show mit einem rund 15-minütigen Monolog. Kimmel, der zum mittlerweile dritten Mal durch die Show führte, streute dabei einige Fakten über die Nominierten ein („Steven Spielberg ist der erste Regisseur, der es geschafft hat, über sechs Jahrzehnte in jeder Dekade nominiert zu sein.“) und konnte sich auch ein paar sanfte Spitzen nicht verkneifen.

So sagte der Moderator, nachdem er festgestellt hatte, dass sowohl James Cameron, dessen Film „Avatar: The Way of Water“ nominiert war, als auch Tom Cruise, der für den Film „Top Gun: Maverick“ immerhin als Produzent im Rennen war, dem Abend fernblieben: „Die beiden Typen, die darauf bestanden haben, dass wir ihre Filme unbedingt im Kino sehen, haben heute das Kino gemieden. Naja, man weiß, dass eine Show zu lang ist, wenn selbst James Cameron das nicht aushält.“ Die Show dauerte dann tatsächlich knapp vier Stunden, auch weil einige technische Kategorien wie Schnitt und Ton, die man im Vorjahr bereits vor Beginn der eigentlichen Gala vergeben hatte, nach Protest der Filmschaffenden nun wieder ins Hauptprogramm aufgenommen worden waren.

Kimmel ging in seiner Eröffnungsrede ebenfalls auf den großen Skandal des Vorjahres ein, die Ohrfeige, die Will Smith Chris Rock für einen Witz über seine Frau verpasste. „Ich habe hier einige Leute strategisch so verstreut, dass Sie zunächst an denen vorbei müssen, bis Sie zu mir auf die Bühne können, wenn Sie mir eine runterhauen wollen“, witzelte er und zeigte unter anderem auf Spiderman-Darsteller Andrew Garfield und Actionstar Michelle Yeoh.

Michelle Yeoh und Jamie Lee Curtis ausgezeichnet

Und damit stand bereits die Frau kurz im Mittelpunkt, die am Ende des Abends den Preis als beste Darstellerin entgegen nehmen durfte. Michelle Yeoh erhielt den Oscar für ihre Rolle in der Science-Fiction-Komödie „Everything Everywhere All at Once“. Sie spielt eine chinesische Einwanderin in Amerika, die bei einer Steuerprüfung ihres Waschsalons erfahren muss, dass sie mit ihren anderen „Ichs“ in Paralleluniversen Kontakt aufnehmen kann – eine Figur, die ihr die Möglichkeit gab, innerhalb eines Films vielfältige Rollen zu verkörpern. „Dies ist für alle Frauen: Lasst Euch niemals einreden, Ihr wärt für etwas zu alt“, sagte die Schauspielerin triumphierend in ihrer Dankesrede. Yeoh, die als Actionstar im Hongkong-Kino berühmt wurde, hatte in Interviews immer wieder betont, dass sie jahrelang auf eine so vielseitige Rolle gewartet hatte. Die 60 Jahre alte malaysische Schauspielerin ist die erste Asiatin, die als Hauptdarstellerin einen Oscar erhielt.

Auch in den anderen Darstellerkategorien räumte der ungewöhnliche Film ab. So wurde Jamie Lee Curtis als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, Ke Huy Quan erhielt den Oscar als bester Nebendarsteller. Auch er hatte wie Yeoh in Interviews immer wieder betont, er habe lange auf eine Chance wie diesen Film gewartet. Nachdem er als zwölf Jahre alter Junge in Steven Spielbergs „Indiana Jones und der Tempel des Todes“ (1984) an der Seite von Harrison Ford sein Spielfilmdebüt gab, folgten lange Jahre, in denen er nur wenige Nebenrollen angeboten bekam und sich schließlich auf die Beratung von Filmcrews bei Actionszenen spezialisierte. „Solche Geschichten passieren sonst nur in Filmen. Das ist der amerikanische Traum“, sagte er unter Tränen, als er den Oscar in der Hand hielt.

Mehr zum Thema 1/

Ebenso bewegt zeigte sich das Regie-Duo Daniel Kwan und Daniel Scheinert, als es an dem Abend wiederholte Male auf die Bühne ging, um weitere Trophäen für „Everything Everywhere All at Once“ entgegen zu nehmen. Scheinert und Kwan wurden unter anderem für die beste Regie sowie das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. Auch die wichtigste Kategorie, den Oscar für den „Besten Film“, nahm „Everything Everywhere All at Once“ entgegen. Insgesamt erhielt der Film mit sieben Oscars die meisten Auszeichnungen an diesem Abend.