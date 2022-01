Münchner Missbrauchsstudie : Kardinal Marx treibt dem Wir das Ich aus

Er klebe nicht an seinem Amt, sagte Kardinal Marx gestern, als er die Missbrauchsstudie für das Erzbistum München und Freising kommentierte, das unverantwortliche Verhalten der sogenannten Verantwortlichen für die Aufklärung und Ahndung der Taten. Nein, er klebe nicht an seinem Amt, aber der Papst habe sein Rücktrittsgesuch voriges Jahr nun einmal nicht angenommen. Also bleibe er in seinem Amt. Scheinbar logisch.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Eine andere Logik brachte neulich der Jesuit Hans Zollner ins Spiel, einer der führenden Fachleute auf dem Gebiet der Missbrauchs-Prävention, Mitglied der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen und Leiter des Instituts für Safeguarding an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Zollner erklärte, es gebe „Bischöfe, die sagen, ich würde ja gerne zurücktreten, aber der Papst lässt mich nicht. Stattdessen sollten sie doch Manns genug sein und sagen, egal, was der Papst jetzt sagt, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr“.