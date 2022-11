Das Grab des Tutanchamun : Noch eine Kammer hinter der Wand?

Hussein Abd el-Rassul soll es gewesen sein. Der Spross einer zuweilen mit Grabräuberei befassten Familie aus Qurna, am Westufer des Nils gegenüber von Luxor, war damals zwölf Jahre alt und in der Wasserversorgung der Ausgrabungsmannschaft im Tal der Könige beschäftigt. Am 4. November 1922, einem Samstag, saß der Junge in Schatten einer Vertiefung unterhalb des monumentalen Eingangs zum Felsengrab Pharao Ramses VI., während die Arbeiter des britischen Archäologen Howard Carter auf der anderen Seite des Grabeinganges in dem von Hornsteinbrocken durchsetzten Kalkgeröll buddelten. Wo Hussein nun gelangweilt mit den Steinen spielte, waren Carters Leute zuvor nur auf Reste einfacher Hütten gestoßen, Pausenräume für die Handwerker des sechsten Ramses.

Dessen Grab ist heute eine schöne Attraktion. Nicht zuletzt seine exquisite Deckenbemalung in Goldgelb und tief leuchtendem Blau ist die 100 ägyptischen Pfund (etwa 4,20 Euro) wert, die seine Besichtigung extra kostet. Doch wer an das einstige Schattenplätzchen des Wasserjungen will – heute ist es von einem flachen Gebäude überbaut – zahlt gesalzene 450 Pfund. Sonst würde wohl jeder der täglich bis zu mehreren Tausend Besucher des Wüstentales dorthin kommen: zum Grab des Tutanchamun, der wohl berühmtesten altägyptischen Stätte nach den Pyramiden von Giseh. Um 1323 vor Christus wurde der Pharao an dieser Stelle bestattet, gut 180 Jahre vor seinem Nachbarn Ramses VI.

Eine Stufe in die Unterwelt

Hier also bemerkte Hussein Abd el-Rassul an jenem Samstag unter dem Geröll eine behauene Kante, die sich dann als Treppenstufe entpuppte. Am späten Sonntagnachmittag waren insgesamt zwölf Stufen freigelegt, die hinab in den anstehenden Fels führten, bis zu einer grob verputzten Wand. In dem Putz waren mehrere Abdrücke großer ovaler Siegel mit ägyptischen Hieroglyphen erkennbar. Carter musste sich nun sehr zusammenreißen. Er ließ die Treppe wieder zuschütten und telegraphierte anderntags dem Geldgeber der Grabung, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, dem 5. Earl of Carnarvon: „Endlich eine wundervolle Entdeckung im Tal gemacht. Ein herrliches Grab mit intakten Siegeln; es wieder bedeckt bis zu Ihrer Ankunft. Glückwunsch.“

Wie herrlich das Grab tatsächlich war, sollte sich erst nach dem Eintreffen seiner Lordschaft drei Wochen später herausstellen – und auch dann noch nicht gleich. Denn der Gang hinter dem gesiegelten Putz war nicht nur bis oben hin voller Staub und Steine, sondern zeigte auch unverkennbar Spuren eines verfüllten Grabräubertunnels. Zudem fanden sich in dem Füllschutt Trümmer einer Grabausstattung.

Tatsächlich, auch in dieses Grab war eingebrochen worden, sogar zweimal kurz hintereinander und nur wenige Jahre nach der Beisetzung Tutanchamuns. Beide Male aber waren die Räuber gestört und ihre Löcher wieder zugemauert und erneut versiegelt worden. Doch die Eindringlinge waren weit gekommen, beim zweiten Mal in alle vier Kammern der Gruft, hatten Truhen durchwühlt, offenbar vor allem nach Schmuck und Kosmetika, und auch sonst ein Durcheinander angerichtet. In der Sargkammer fanden Carter und Lord Carnarvon die Tür des äußeren Sargschreins aus vergoldetem Zedernholz nur mit einem Holzstab verriegelt. Aber der zweite der insgesamt vier Schreine, die den Granit-Sarkophag umgaben, war versiegelt. Die Ruhe des Königs war nie gestört worden.