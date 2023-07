Es heißt, die Männlichkeit befinde sich in diesem Sommer in einer neuen Krise, weil sich ein alternder Popstar wahrscheinlich systematisch Sex mit besonders jungen weiblichen Fans organisieren ließ, weil seine virile Band jetzt durch den Grauzonennebel männlicher Übergriffigkeit wandert. Aber wer glaubt, dass die Männlichkeit wegen eines Popstars oder eines cholerischen Schauspielers oder eines verurteilten Influencers in Gefahr ist und jetzt im Schwimmbad, auf dem Balkon, in den Stadien alle damit beschäftigt sind, Privilegien zu hinterfragen, täuscht sich.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Im Gegenteil, die Männlichkeit schlägt sich wacker, amüsiert sich auf Konzerten mit den Guns N’ Roses zwischen Bratwürsten und Plastikbieren, sie raunt mit von Raucherjahrzehnten zerkratzter Stimme: Leb in vollen Zügen, solang es geht. Und dann geht sie mit Axl Rose auf die Bühne, rennend und röhrend wie ein Hirsch, they told me to get healthy, während die Band sich im Formulieren einer neuen, aufgeklärten Rock-’n’-Roll-Attitüde übt, in der umständlichen Umarmung aller Frauen, Schwulen, Nonbinären dieser Welt. „Pretty tied up“, sagt Axl, handle jetzt von einem Mann. Wie erfreulich!