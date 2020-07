Das Freibad in der Viruszeit : Die gute Seite des Corona-Sommers

Wie sieht der Frieden aus? Wie diese blonden Schönen, sie schieben die schmalen Bänder ihrer Bikinihosen unter die Hüftknochen, und ihre Körper glänzen in der weißen Sonne – es liegt am Öl. Oder wie diese Frau im dunkelblauen Badeanzug – etwas erwachsener und runder als die Blonden, aber schöner. Sie sitzt auf einer Bank im Schatten und schaut auf ihre Zigarette wie in ein Buch: abwesend und versunken. Oder wie dieser Vater, auf seinem Rücken hat er schwarze, dichte Haare. Er hat einen ganzen Spielzeugladen mitgenommen: Autos und Bagger, Puppen, Bälle. Er zieht seinen Zwillingen – einem Mädchen und einem Jungen, vielleicht vier Jahre alt, vielleicht schon fünf – jetzt Bademäntel an, so vorsichtig, als ob er Porzellan verpackt.

Das alles geschieht im Freibad. Und in diesem Sommer bedeutet Freibad Frieden. „Vielleicht ist das der beste Sommer“, sagt eine junge Rotverbrannte im High-Waist-Bikini. Dann sagt sie in drei Sätzen dreimal „Paradies“.