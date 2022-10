F.A.S.-Suada zum Literaturbetrieb : Ist das der Sound der Skandalisierung?

Auch wir, liebe Freund&innen des kulturell angeeigneten Begriffs und der gemütlich eingerichteten Twitterblase, auch wirhier unten im Archiv haben in diesem gefühlskalten Sommer eine Zeitenwende erlebt. Genauer gesagt waren es zwei. Eigentlich hatten wir uns, nachdem unsere herrlich exzentrische Gewohnheit der brutalen Selbstisolation in letzter Zeit traurige Mode geworden war, zu einem veritablen Aufbruch aufgemacht, hinaus aus unseren engen Diskursräumen, vorwärts bis zu den Grenzen des Sagbaren.

Dort fühlten wir uns anfangs auch sehr wohl: Wir ritten auf Elefanten durch den Raum und balancierten falsch die steilsten Thesen hinauf und wieder hinunter, wir tranken den Wein des Aufbruchs und aßen angstfrei Bratwurst auf Scheißgrillabenden. Wenn wir einmal verzagten, dann reichte uns unser neuer Praktikant Zwicky Meisenberg einen Snack aus seinem „multimedialen Gemischtwarenladen“, den er immer dabei hatte, ein „morgendliches News-Omelett“ oder die „frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages“.

Wenn auch das nicht half, wärmte uns seine Co-Praktikantin Alpha Huhn einen alten Kriminalfall auf oder las uns eine besonders grausame Bibelstelle vor. Und trotzdem befiel uns bald eine akute Energiekrise. Überall, sahen wir, war die Freiheit in Gefahr, und, was noch schlimmer war, nirgends war sie umsonst zu haben. So beschlossen wir, uns die wenigen Worte zu Herzen zu nehmen, die es noch gratis gab, und machten uns auf nach Berlin.

Dort angekommen schafften wir es gerade noch zur Predigt des amtierenden Literaturpräsidenten Deniz Yücel: „Wir müssen im Zweifel immer für die Freiheit des Wortes sein, auch für die Freiheit des dummen Wortes“, sagte er, „take it or leave it!“ „Das hättest du uns doch gleich sagen können, Freund Blase“, schimpften wir unseren Praktikanten. Ab sofort, entschieden wir, wollten auch wir dafür sein, wollten Zeichen setzen, Satzzeichen gegen den Irrsinn. „Sag uns nur noch schnell, welches Wort du überhaupt meinst,es gibt so viele!“, riefen wir Yücel hinterher, aber da war er schon wieder abgetreten.

Doch unser Entschluss stand fest: Wir wollten die Literatur wehrhafter machen und unseren Keller zu einem Bollwerk der Begriffe ausbauen, wollten das Wort vor dem Armageddon retten, das Semikolon vor dem Aussterben und die Fantasie vor Nobelpreisbremsen und Buchdeckeln. Und so folgten wir unserem inneren Kompass und traten den Rückzug an. Leider hatten wir uns total verlaufen und landeten bald an einem unregulierten Mahlstrom.

Am Ufer saß ein Mann mit Schiebermütze und bernsteinernem Gesicht, der einsam vor sich hin wütete: „Tausenundeinenachtnochmal, was für eine Schlammödie! Der Vielfaltsberg ist ausgebrochen und jetzt müssen wir alle habecken und lauterbachen.“ Sofort erkannten wir den berühmten Blubbernauten Uwe Tellkamp, der uns vor kurzem mit seiner Idee begeistert hatte, die Namen bedeutender Zeitgenossen in sprachgewaltige Verben zu verwandeln. Und so tellkampten wir ihm zu: „Willst du mit uns zurück zum Archiv walsern?“

Aber als er uns sah, hob er nur seine Faust und böllte: „Ihr seid doch von der trevischen Nachrichtenagentur! Hinfort aus meiner Kindheitslandschaft!“ „U weh“, bittnerten wird zurück, „wir wollten dich doch nicht henseln, wir verzehen dich doch, du bist doch immer noch einer von uns, Uwe! Einer vom Archiv!“ Aber Uwe zog seine Mütze so tief in die Stirn und ruckte sein Kinn so meinungsstark in unsere Richtung, dass wir uns gerade noch rechtzeitig in den nächstbesten Gesinnungskorridor retten konnten.