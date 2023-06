Atombomben-Testgelände : Jetzt bin ich der Tod

Aktualisiert am

Hier gibt’s nichts zu sehen, oder doch? Schaulustige am Ort der Kernwaffendetonation Bild: Šteger

Am 16. Juli 1945 wurde in New Mexico die erste erfolgreiche Kernwaffenexplosion der Geschichte durchgeführt. Der Ort ist zweimal jährlich für Schaulustige geöffnet: Zu Besuch im größten Gipsdünenfeld der Welt.