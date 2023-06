Fünf Jahre sind seit dem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs vergangen, das der Verbreitung der Geneditierung in der „Pflanzenzüchtung“ zunächst einmal einen Riegel vorschob. Seither gelten für geneditierte Pflanzen in der EU dieselben Zulassungsverfahren wie für gentechnisch veränderte Pflanzen (GVO). Die sind langwierig und haben Europa, von einigen Ausnahmen abgesehen, faktisch zu einem GVO-freien Kontinent gemacht. Dabei gibt es zwischen GVO und per Genschere oder ähnlichen Verfahren veränderten Pflanzen große Unterschiede, argumentiert die Industrie. Anders als bei GVO werden keine fremden Gene in eine Pflanze eingeschleust, etwa um sie gegen Insekten resistent zu machen. Die Crispr/Cas-Genschere beschleunige durch gezielte Eingriffe ins Genom nur, was mit klassischer Züchtung genauso möglich wäre, sagen die Anhänger.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Diese Beschleunigung sei dringend nötig, warnt Matthias Berninger von Bayer. „Wir müssen den Turbo anschalten, wenn wir mit dem galoppierenden Klimawandel mithalten wollen“, betont er im Gespräch mit der F.A.Z. „Wer übernimmt die Verantwortung für die Risiken für die Ernährungssicherheit, wenn wir das Potential dieser neuen Technologie ungenutzt lassen?“ Das gelte etwa mit Blick auf den Weizenanbau, bei dem Europa noch eine führende Position habe. Mit herkömmlichen Züchtungen könnten die Agrarkonzerne nicht schnell genug auf den Klimawandel reagieren.