Neues Liefermodell bei Hermes : Der Nachbar wird zum Paketshop

Wer regelmäßig im Internet einkauft, kennt die Schwierigkeit: Die Lieferung kommt irgendwann im Laufe des Tages, früh oder spät, aber jedenfalls dann, wenn es für Berufstätige alles andere als passend ist. Glück haben all jene, deren Nachbarn die Päckchen entgegennehmen. Das ist ein Modell, das der Paketdienst Hermes jetzt systematisch in seine Lieferketten einbauen will. Mithilfe einer App sollen Nachbarn, die regelmäßig Sendungen entgegennehmen, in Zukunft sogar eine Vergütung dafür bekommen. „Damit professionalisiert das Unternehmen die Nachbarschaftshilfe für Paketannahmen“, teilte Hermes am Montag mit.

Über die Anwendung für Smartphones können sich Anwohner, die oft zu Hause sind, als sogenannter Paketfuxx anmelden. Auf Dauer, so die Idee, werden sie zu privaten Sammelstellen, wo Menschen aus der Umgebung ihre Sendung abholen oder ihre Retoure zurückgeben. Die Vergütung von 30 Cent je Paket ist recht schmal. Die Hoffnung ist aber, dass in Summe einiges zusammenkommt und das Modell zu einem kleinen Nebenverdienst macht. Bislang gibt es den Dienst in Nürnberg, Berlin, Leipzig und Dresden. Hermes will aber expandieren und sein Angebot auch Dritten zur Verfügung stellen. Im aktuellen Pilottest stehe Paketfuxx schon für Lieferungen der Wettbewerber offen, auch in Zukunft sei geplant, die Nutzung „transaktionsbasiert“ anderen Zustellunternehmen und Online-Händlern anzubieten, heißt es von Hermes, das zum Otto-Konzern gehört.