Starlink-Satelliten : Das Internet kommt jetzt aus dem All

Drei, fünf, nein, 60 helle Punkte erscheinen am Firmament. Sie gleichen einer Lichterkette. Sternschnuppen sind es keine, nicht Flugzeuge und nicht Planeten. Zu schnell bewegen sich die Objekte in einer Linie. Es sind die ersten Starlink-Satelliten, die Ende 2019 ins All geschossen wurden. Aufgrund des anfänglich geringen Abstandes zwischen den einzelnen Satelliten ließen sich sogenannte Trains beobachten, ein ungewöhnliches Reihenspektakel am Himmel.

Starlink, übersetzt „Sternenverbindung“, gehört zu Elon Musks Raumfahrt-Imperium SpaceX. Während sich SpaceX mit seinen wiederverwertbaren Falcon-9-Raketen zu einem der schillerndsten und erfolgreichsten Start-ups der Welt entwickelte, blieb Starlink lange unter dem Radar. Dabei ist das Ziel des Projekts nichts Geringeres, als schnelles Internet auch an die entlegensten Orte der Welt zu bringen, und das zu einem bezahlbaren Preis. Die Zulassung für Starlink in Deutschland hat die Bundesnetzagentur jetzt erteilt. Damit ist die Bundesrepublik nach Amerika und Kanada das dritte Land, das Internet aus dem All beziehen kann.

Günstige geografische Lage

Deutschland sei ins Spiel gekommen, da es sich in einer günstigen geographischen Lage befinde, sagt Hans Königsmann im Gespräch mit der F.A.Z. Der Luft- und Raumfahrtingenieur gehört zu den ersten Mitarbeitern von SpaceX, und er ist Vizepräsident des amerikanischen Unternehmens. Auch wenn es in Deutschland einige Gegenden ohne gutes Internet gebe, sagt Königsmann, eigne sich Starlink aber eher für ländliche Regionen und andere Kontinente. „Unser Ziel ist, die ganze Welt abzudecken, aber vor allem in Gegenden, die bisher keinen guten Service hatten“, sagt Königsmann. Laut Daten der Internationalen Telekommunikationsagentur ITU hatte im Jahr 2019 knapp die Hälfte aller Menschen keinen Zugang zu Breitbandinternet.

Mit Starlink könnte sich das bald ändern. 3 bis 4 Prozent der am schwersten zu erreichenden Kunden, die schlechtes oder noch gar kein Internet haben, will Starlink online anbinden. Das verkündete SpaceX-Chef Elon Musk auf einer Konferenz in diesem Jahr. Erst kürzlich hat sein Weltraumunternehmen für den Ausbau des Starlink-Netzwerkes Fördergelder in Höhe von 886 Millionen Dollar erhalten. Das Geld kommt aus dem Rural Digital Opportunity Fund, einem mehr als 20 Milliarden Dollar schweren Fonds, der High-Speed-Internet für die ländlichen Regionen Amerikas fördert. Musks Satelliten zeigen schon jetzt Wirkung: Im Oktober bedankte sich ein Stamm amerikanischer Ureinwohner, die Hoh, auf Twitter für schnelleres Internet durch SpaceX. Damit sei es den Kindern möglich, am Fernunterricht teilzunehmen.