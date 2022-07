Arbeiten bei 40 Grad : Von wegen Hitzefrei fürs Personal

Große Teile Europas leiden in diesen Tagen unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Auch in Deutschland kann laut Vorhersagen an diesem Dienstag in Teilen Süd- und Westdeutschlands die Marke von 40 Grad geknackt werden. Mediziner warnen vor den Folgen für den Organismus und raten von übermäßiger Belastung ab.

Die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft Verdi ist angesichts dieser Entwicklung mit einem besonders plakativen Vorschlag vorgeprescht: Bei extremen Temperaturen sollten Arbeitgeber ihre Angestellten schonmal früher nach Hause schicken und „Hitzefrei“ geben – was bei Schulkindern geht, soll auch in der Arbeitswelt funktionieren.

„Das oberste Ziel muss sein, dass es zu keiner Gefährdung der Menschen komme“, erklärt der zuständige Verdi-Abteilungsleiter Norbert Reuter in der F.A.Z. Dazu müssten Arbeitgeber alle Maßnahmen ergreifen, um das Arbeiten bei großer Hitze erträglich zu machen. Schließlich liege das auch in ihrem eigenen Interesse.

Umfrage der F.A.Z. unter Arbeitgebern

Im Lager der Arbeitgeber hält sich die Begeisterung über den Verdi-Vorschlag von verminderter Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich allerdings in Grenzen, wie ein Umfrage der F.A.Z. zeigt. Wobei der Technikkonzern Bosch immerhin allen Beschäftigten, die nicht in klimatisieren Räumen arbeitet, an heißen Tagen zusätzliche Pausen ermöglicht.

Der Telekomkonzern Vodafone zeigt sich entspannt: Der Campus in Düsseldorf sei auf dem neuesten technischen Stand und werde auch mit dieser Hitzewelle fertig. Ansonsten halten es die Mobilfunker wie zahlreiche andere Arbeitgeber und nutzen die Tatsache, dass viele Beschäftigte seit dem Corona-Ausbruch verstärkt von zuhause arbeiten. Wer das tut, darf auf die Randzeiten ausweichen, um nicht an den heißesten Stunden des Tages vor dem Rechner brüten zu müssen, heißt es.

Diesen Schritt begrüßt auch Verdi-Mann Reuter, obwohl es im Home Office quasi unmöglich ist zu kontrollieren, ob die gesetzlichen Schutzvorgaben auch eingehalten werden können: Wer sitzt in der überhitzten Dachwohnung am Laptop, wer hat einen kühlen Kellerraum zur Verfügung?

Wer zuhause arbeite, könne in der Regel luftigere Kleidung anziehen und müsse sich auch nicht in überhitzte Verkehrsmittel zwängen, hebt Reuter hervor und nimmt die Schwächen bei der Überprüfbarkeit dafür in Kauf.

Klare Regeln zur Arbeitsverhältnissen in Deutschland

Denn eigentlich ist in Deutschland sehr genau geregelt, welche Temperaturen am Arbeitsplatz herrschen dürfen und wann es zu heiß wird. Die Technische Regel für Arbeitsstätten, kurz ASR, definiert im Kapitel 3.5, was eine Raumtemperatur überhaupt ist und in welcher Spanne sich diese für Erwerbstätige bewegen darf.

Beträgt die Lufttemperatur im Raum demnach 30 Grad und mehr, muss der Arbeitgeber wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen, wozu etwa das Anbringen von Jalousien und Lüftungseinrichtungen gehören, die Lockerung von Bekleidungsregeln oder die Einführung von „Entwärmungsphasen“.

Auch Ventilatoren können Abhilfe schaffen. Oberhalb von 35 Grad ist der Ort prinzipiell nicht mehr als Arbeitsraum geeignet. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Deshalb fordert die Baugewerkschaft dringend dazu auf, Schutzmaßnahmen auf Baustellen zu ergreifen.

Schwieriger ist es in der Produktion

Während für Büroangestellte die Bedingungen noch verhältnismäßig gut zu regeln sind, gestaltet es sich etwa in produzierenden Einheiten oft deutlich schwieriger, wie Manfred Scherbaum weiß. Als zuständiges Vorstandsmitglied der IG Metall für den Bereich Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz weiß er um die Schwierigkeiten des Alltags in den Fabrikhallen des Landes.