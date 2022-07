Arbeiten bei 40 Grad : Von wegen Hitzefrei fürs Personal

Große Teile Europas leiden in diesen Tagen unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Auch in Deutschland kann laut Vorhersagen an diesem Dienstag in Teilen Süd- und Westdeutschlands die Marke von 40 Grad geknackt werden. Mediziner warnen vor den Folgen für den Organismus und raten von übermäßiger Belastung ab.

Die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft Verdi ist angesichts dieser Entwicklung mit einem besonders plakativen Vorschlag vorgeprescht: Bei extremen Temperaturen sollten Arbeitgeber ihre Angestellten schonmal früher nach Hause schicken und „Hitzefrei“ geben – was bei Schulkindern geht, soll auch in der Arbeitswelt funktionieren.