Audi und Porsche : Der zähe Weg in die Formel 1

Die Rennstrecke in Spa-Francorchamps genießt unter Fans der Formel 1 Kultstatus. Seit 1985 ist sie regelmäßiger Austragungsort des Großen Preises von Belgien und gilt wegen ihrer idyllischen Lage in den Tannenwäldern Walloniens und der berühmten Kurvenkombination Eau Rouge als einer der schönsten Kurse der Welt. Übernächsten Sonntag gastiert dort wieder die Königsklasse des Motorsports. Max Verstappen, Red-Bull-Pilot und amtierender Formel-1-Weltmeister, wird versuchen, seine Erfolgsserie nach zwei Siegen in Frankreich und Ungarn fortzusetzen. Gleichzeitig richten sich viele Blicke auf Ereignisse jenseits der Strecke. Denn möglicherweise verkündet Volkswagen rund um das Rennen seinen lang erwarteten Einstieg in die Formel 1.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Nachdem der Motorsportverband Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) in dieser Woche offiziell sein neues Motorenreglement beschlossen hat, ist der Weg für die beiden VW-Tochtergesellschaften Audi und Porsche in die wichtigste Rennserie der Welt frei. Beide hatten ihren Einstieg davon abhängig gemacht, dass die PS-Boliden der Formel 1 mit umweltfreundlicheren Antrieben fahren.