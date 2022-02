Chipmangel clever genutzt : Mercedes verdoppelt seinen Gewinn

Der Autokonzern übertrifft alle Erwartungen. Die Aktie schießt nach oben. Derweil will ein Chinese doch nicht in den Aufsichtsrat.

Nein, das schmerzt uns überhaupt nicht“, sagte Ola Källenius Ende Januar, als er darauf angesprochen wurde, dass Mercedes vergangenes Jahr weniger Autos verkauft hat als BMW. Im Gegenteil, sagte der Mercedes-Benz -Chef in der Videokonferenz mit Journalisten, das passe zur Luxusstrategie. „Ein Teil von Luxus ist Knappheit.“

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Warum der Mercedes-Chef so entspannt auf die Absatzzahlen blickt, wurde am Freitagmorgen wieder einmal deutlich, als das Unternehmen überraschend sein vorläufiges Finanzergebnis für das vergangene Jahr präsentierte. Die Börse jubelte: Während der Dax leicht verlor, gewann die Aktie des Unternehmens, das seit dem 1. Februar als Mercedes-Benz Group firmiert, in der Spitze mehr als 8 Prozent.

Das Finanzergebnis, das noch vorläufig und ungeprüft ist, überraschte offensichtlich alle Beteiligten: Das bereinigte Ebit, also Gewinn ohne Zinsen, Steuern und Einmaleffekte, betrug 14 Milliarden Euro. Das ist 60 Prozent mehr als der Daimler-Konzern – also inklusive des Lastwagengeschäfts, das nun Daimler Truck heißt und eigenständig ist – im Vorjahr verdient hatte. Und es ist mehr als das Doppelte der 6,8 Milliarden Euro, die die Autosparte 2020 erwirtschaftet hatte. Entsprechend entwickelte sich auch die Rendite. Die betrug vergangenes Jahr 12,7 Prozent, deutlich oberhalb der Prognose von 10 bis 12 Prozent und viel mehr als die 6,9 Prozent, die die Autosparte vergangenes Jahr erreicht hatte.

Damit startet Mercedes-Benz erfolgreich in die Zeit nach der Trennung vom Lastwagengeschäft. Källenius betont immer wieder, wie wichtig ihm der Aktienkurs ist. Er wolle das „Wertpotential des Unternehmens heben“, sagte er Ende Januar. Dazu soll auch die Umbenennung beitragen. Im Ausland sei Daimler immer schon als Mercedes wahrgenommen worden. Er hoffe darauf, dass nun die Aufmerksamkeit für Mercedes als Investitionsmöglichkeit steigt. Vor allem aber ist sein Ziel, dass das Unternehmen an der Börse künftig anders eingeschätzt wird: dass die Aktionäre Mercedes also eher als Luxus- oder ein Tech-Unternehmen bewerten denn als schnöden Autohersteller. Dann habe die Aktie viel Potential, sagte er. In der Pressemitteilung vom Freitag wird diese Strategie betont: „Als wertvollste Luxusautomarke der Welt beschleunigen wir in eine vollelektrische, softwaregetriebene Zukunft“, wird Källenius zitiert.

Chips für China

Mercedes hat aus der Not des Halbleitermangels eine Tugend der Luxusstrategie gemacht. Wie alle Hersteller baut der Konzern die wenigen verfügbaren Computerchips in die Autos ein, die besonders viel Geld abwerfen. Dass vergangenes Jahr 5 Prozent weniger Autos verkauft wurden, schmerzt deshalb nicht besonders. Stattdessen kann Mercedes auf Rabatte verzichten, in der Mitteilung ist von einer „soliden Nettopreisgestaltung“ die Rede.

Und von den wirklich profita­blen Modellen und Marken bringt Mercedes deutlich mehr unter die Leute: Der Absatz der S-Klasse legte um 40 Prozent auf 87 000 zu, die sportliche und hoch motorisierte AMG-Sparte steigerte den Absatz um 16,7 Prozent. Auch die Elek­tro-Verkäufe steigen schnell, wenn auch von einem sehr niedrigen Niveau. Und von der Luxusmarke Maybach verkaufte der Konzern sogar 50 Prozent mehr, insgesamt knapp 16 000.

Die Marke Maybach macht aber auch deutlich, wie abhängig Mercedes von der Entwicklung in China ist. Jeden Monat wurden dort vergangenes Jahr laut Konzern im Durchschnitt 900 Modelle der Luxusmarke verkauft. Rechnerisch gingen also knapp 70 Prozent der sehr profitablen Maybachs an Kunden in China. Denn auch das folgt aus der Källenius-Strategie: Wichtiger als der bloße Umsatz ist die Rendite, die Mercedes in den verschiedenen Regionen erwirtschaftet. Dass die Rendite dort stimmen dürfte, zeigt sich unter anderem daran, dass der Mercedes-Absatz im vierten Quartal 2021 von allen Regionen in China am wenigsten sank. Die wenigen Chips landen also eher in Autos, die in China verkauft werden.

Mehr zum Thema 1/

Der Autohersteller gehört aktuell zu knapp einem Fünftel Chinesen. Der Konzern Baic, hinter dem die Kommunistische Partei der Hauptstadt Peking steht, und der Milliardär Li Shufu, der den Autokonzern Geely aufgebaut hat, halten jeweils knapp 10 Prozent. Es gibt Spekulationen, Baic könnte dieses Jahr in den Mercedes-Aufsichtsrat einziehen wollen. Dann könnte jedoch auch Li Shufu einen Platz beanspruchen, hieß es Ende vergangenen Jahres. Nach F.A.Z.-Informationen hat Shufu daran aktuell jedoch kein Interesse mehr.