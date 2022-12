Überfüllte Praxen : Ärzte am Ende – auch ihrer Budgets

Der kleine Weihnachtsbaum im Flur vor dem Wartezimmer beginnt schon zu nadeln, die Wasserschale im Ständer ist trocken. Zeit zum Gießen habe im Moment niemand, sagt eine Sprechstundenhilfe, „Sie sehen ja, was hier los ist“. In der Kinderarztpraxis in Berlin sind alle Stühle besetzt, viele Wartende müssen stehen. „Wer sich nicht schon ein Virus eingefangen hat, bekommt es hier im Gedrängel“, sagt eine Mutter mit Galgenhumor. Die meisten der Jungen und Mädchen leiden unter Erkältungssymptomen, Husten, Schnupfen, Halsweh, einige haben Fieber.

Besonders hart schlägt in diesem Winter ein Erreger mit einem komplizierten Namen zu, das Humane Respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV. Fast alle Kinder machen die Krankheit in den ersten Lebensjahren durch, doch sind viele Infektionen in der Corona-Zeit ausgeblieben. Vermutlich wegen der Schließung von Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, wegen der Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, wegen der verstärkten Hygiene und der Masken. „Jetzt stecken sich viele an, die bisher verschont geblieben sind“, sagt die Kinderärztin mit dem geschundenen Christbaum. „Wir haben zwei Wellen auf einmal und wissen nicht, wo uns der Kopf steht.“

Statt 70 Patienten sind es derzeit 90 und mehr

Viel Zeit zum Reden hat sie nicht, statt 70 kleine Patienten kommen derzeit 90 und mehr am Tag. Bedeutet das, dass in der Praxis der Rubel rollt in den Tagen vor Weihnachten? „Keine Ahnung, um die Abrechnung kümmern wir uns später“, sagt die Medizinerin. „Aber eigentlich ist es so, dass jeder zusätzliche Fall immer weniger einbringt.“

Das liegt an dem komplizierten Abrechnungsverfahren in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Gesamtvergütung steht fest und wird nach bestimmten Schlüsseln auf die Fachrichtungen und letztlich auf die einzelnen Ärzte verteilt. Dadurch entstehen Budgets für eine be­stimmte Anzahl von Patienten. Überschreitet ein Mediziner diese Deckelung, sinkt das Durchschnittshonorar. Es gibt nach dem Erreichen der Grenze also kaum Anreize für zusätzliche Behandlungen.

Um das in der gegenwärtigen Ausnahmesituation zu ändern, hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach an jene Stellen gewandt, welche die Honorierung aushandeln, den GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). In einem Brief, der der F.A.Z. vorliegt, schreibt der SPD-Politiker, dass nach Erkenntnissen des Robert Koch-In­stituts (RKI) die Rate der akuten Atemwegserkrankungen schon jetzt „über dem Niveau der Vorjahre zum Höhepunkt schwerer Grippewellen“ liege. Auch die Zahl der Arztbesuche erreiche solche „Spitzenwerte“, vor allem in der Kinder- und Jugendmedizin.

Ausnahme ohne Ausrufung einer besonderen Bedrohung

Deshalb will Lauterbach die Honorierung von der Ausgabenobergrenze in der sogenannten Morbiditätsbedingten Ge­samt­vergütung lösen. Das ist möglich, wenn der Bewertungsausschuss von KBV und Spitzenverband einen „nicht vorhersehbaren Behandlungsbedarf“ feststellt, wie er das schon bei Grippewellen getan hat. In seinem Schreiben bittet Lauterbach den Ausschuss darum, bis zum 20. Januar den Weg freizumachen, damit die Pädiater für ihre bis mindestens Ende März er­brachten Leistungen „eine kurzfristige Ver­besserung der Vergütung“ erhalten.