Eine Woche noch, dann beginnt in der niedersächsischen Stadt Friesoythe das Schützenfest, alljährlicher Höhepunkt des Veranstaltungskalenders. Tausende Menschen werden am ersten Augustwochenende auf den Festplatz strömen, wie jedes Jahr ausgiebig Bier und Korn trinken und zu eingängiger Schlagermusik tanzen. Nur wenn sie dann spätnachts angetrunken aus dem Festzelt taumeln und sich fragen, wie sie nach Hause kommen sollen, könnten sie in diesem Jahr vor einem neuen Problem stehen. Denn Taxis gibt es seit einigen Wochen in Friesoythe keine mehr.

Zwei Taxiunternehmen gab es in der 23.000-Einwohner-Gemeinde Anfang des Jahres noch. Beide haben nun ihre Konzessionen an den Landkreis zurückgegeben. „Ich habe genug Geld verbrannt“, erklärt Heinz Schnieders, Inhaber von Taxi Schnieders in der Ortschaft Gehlenberg, schnörkellos seine Entscheidung. Er war der letzte verbliebene Taxiunternehmer. Sein Wettbewerber Andre Stoppelmann, Inhaber von Taxi Saterland, hat schon kurz vor ihm das Taxischild an den Nagel gehängt.