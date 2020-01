Zukunft von Femtech : „Die Gesundheit der Frau wurde bislang zu großen Teilen übergangen“

Es ist das Jahr 2264, und das Armband an Ihrem Handgelenk leuchtet weiß auf. Sie zucken nur unmerklich zusammen. Innerhalb weniger als zwanzig Sekunden spuckt ein Zylinder über Ihrem Schreibtisch eine kleine Kapsel aus. Darin befinden sich eine Pille und ein kleiner Zettel. Nahrungsmittel gibt es nicht mehr. Sie sind es gewohnt, nur synthetische Tabletten einzunehmen, die Ihre Körperorgane am Leben und Ihren Nährstoffgehalt im Gleichgewicht halten. Dieses Mal steht auf Ihrem Zettel „Ergocalciferol + Eisensulfat“. Ihr Körper muss wohl einen Vitamin-D- und Eisenmangel aufweisen, verursacht durch Ihre Monatsblutung. Sie schlucken die Pille – und das weiße Licht auf Ihrem Armband verschwindet.

Diese Szene stammt nicht etwa aus einem Science-Fiction-Film von Stanley Kubrick, sondern aus einem wissenschaftlichen Artikel, der vergangenes Jahr im Hastings Business Law Journal erschienen ist. Die Autorin Celia Rosas beschäftigt sich darin mit einem Phänomen, das noch bis vor kurzem ein Nischendasein fristete: Femtech. Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern „female“ (weiblich) und „technology“ (Technologie) und beschreibt digitale Anwendungen, die sich gezielt an die (gesundheitlichen) Bedürfnisse und Probleme von Mädchen und Frauen richten.

Dazu zählen Produkte und Dienste für Fortpflanzung, Schwangerschaft und Stillzeit, für Beckenboden und Gebärmutter sowie allgemeine Gesundheits- und Wellnessanwendungen. Als Wortschöpferin gilt die dänische Unternehmerin Ida Tin, die im Jahr 2013 mit der App Clue eine der ersten digitalen Anwendungen entwickelte, wie es sie inzwischen zuhauf auf dem Markt gibt: Zyklustracker, Furchtbarkeitsarmbänder, Tampons mit Bluetooth-Sensoren, Apps zur Krebsvorsorge.

Potentielle Zielgruppe von 50 Prozent der Weltbevölkerung

„Namen sind mächtige Instrumente“, sagt Tin rückblickend im Gespräch mit der F.A.Z. – die Prägung des Begriffes Femtech vor drei Jahren habe den Weg bereitet für Konferenzen zu diesem Thema, habe Risikokapitalgeber ermutigt, in die Branche zu investieren, und einige Tabus rund um die Gesundheit der Frau gebrochen. Das Szenario, das Rosas in ihrem Artikel beschreibt, ist noch Zukunftsmusik. Aber die Femtech-Branche wächst rasant: Im Jahr 2018 floss nach Zahlen des Datenanalyseunternehmens Pitchbook Data siebenmal so viel Fördergeld in Femtech-Unternehmen wie noch fünf Jahre zuvor. In der bislang umfangreichsten Finanzierungsrunde sammelte das britische Start-up Elvie im April 2019 beinahe 38 Millionen Euro für das Geschäft mit einem digitalen Beckenbodentrainer ein. Dieses Jahr soll die gesamte Investitionssumme in die Branche die Eine-Milliarde-Dollar-Grenze überschreiten. Bis 2025, so glauben einige Analysten, könnte das Marktvolumen auf 50 Milliarden Dollar wachsen.

Angesichts einer potentiellen Zielgruppe von 50 Prozent der Weltbevölkerung und bald vier Milliarden Mädchen und Frauen auf der Welt könnte das eine eher verhaltene Schätzung sein. Doch die Technologien steckten in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen, erklärt Siddharth Shah vom Marktanalyseunternehmen Frost & Sullivan: „Die Gesundheit der Frau wurde bislang zu großen Teilen übergangen.“ Menstruationshygiene, Fertilität, die Versorgung während der Schwangerschaft und in der Menopause – all das seien Bereiche, die in der Forschung entweder komplett ignoriert wurden oder in denen über Jahre keine Innovation stattgefunden habe.