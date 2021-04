Nachhaltigere Schifffahrt : Das Problem der ruhenden Kolosse

Nur langsam kommen die Bemühungen voran, die Schifffahrt umweltfreundlicher zu machen. Umso mehr stechen in Italien zwei Initiativen heraus, die zunächst einmal den Häfen und den dahinterliegenden Städten Erleichterung verschaffen. Denn selbst wenn die großen Schiffe am Kai festgezurrt sind, laufen zwar nicht immer die großen Maschinen, aber meistens sogenannte Hilfsmotoren. Nur so kann der Strombedarf an Bord gedeckt werden. Bei Kreuzfahrtschiffen etwa werden zum Teil weiter die Kabinen gekühlt, natürlich auch der Proviant. Bei Frachtschiffen muss die Bordelektronik auch während des Entladens oder Beladens zur Verfügung stehen.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Die Folgen sind dramatisch, berichtet eine Studie des Stromversorgers Enel X und der italienischen Umweltorganisation Legambiente: „Ein Kreuzfahrtschiff, das zehn Stunden im Hafen liegt, produziert so viel CO2 wie 25 Mittelklasseautos in einem Jahr.“ Für Italiens wichtigsten Hafenverbund zwischen Genua und Savona wurde offiziell errechnet, dass im Hafen 80 Prozent des CO2-Ausstoßes auf die festliegenden Schiffe entfallen, 1 Prozent auf Schiffsbewegungen und 19 Prozent auf den Verkehr in den Hafenanlagen an Land.