Geld und Glück : Warum so viele Frauen nicht Karriere machen wollen

Wenn die Pharma-Managerin Manuela Hoffmann-Lücke jüngere Frauen für Führungspositionen coacht, dann stellt sie oft fest: „Es gibt eine Menge Frauen, die davon reden, gleichberechtigte Möglichkeiten haben zu wollen, die sie aber nicht wirklich annehmen. Das muss ich so brutal sagen.“ Die Frauen zögen sich zurück: „Erst wollen sie die Kinderbetreuung perfektionieren, später kümmern sie sich gern um sich selbst, mit Fitnessstudio und Nagelstudio.“

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.





Hoffmann-Lücke ist Deutschlandchefin des Pharmaunternehmens Vifor, Vorgesetzte von 200 Mitarbeitern – und ihr Mann hat die Kinder großgezogen. Für beide hat das immer gut funktioniert, auch wenn Hoffmann-Lücke sagt: „Ich komme aus einem Haushalt, wo meine Mutter zu Hause war. Am Anfang schwang auch bei mir mit, dass ich geguckt habe, ob der Mann mich ernähren kann – auch wenn klar war, dass ich das nicht brauche.“

Ihr Mann, Thomas Lücke, ist Lehrer. Er arbeitet, hat aber seine Stelle immer wieder aufgegeben, um der Frau nachzuziehen. Seine Rolle als erster Betreuer der Kinder hat er selbst immer akzeptiert. Doch er erzählt auch: „Ich habe viele Mütter getroffen, die zu Hause geblieben sind und ein strukturelles Problem dafür vorgeschoben haben: Der Mann verdient mehr. Ich habe das oft als Ausrede empfunden. Dahinter war das richtig gewollt, bei Männern wie bei Frauen.“

Hauptverdienerinnen sind unglücklicher

Da täuscht sich das Ehepaar nicht. Zwar gibt es Partnerschaften wie die der Hoffmann-Lückes, die kein Problem damit haben, wenn die Frau mehr verdient als der Mann. Doch es gibt auch eine größere Gruppe von Frauen, die als Hauptverdiener unglücklicher werden. So zeigen es Daten, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) für die F.A.S. ermittelt hat.

Die Zahlen stammen aus dem Sozio-ökonomischen Panel, Deutschlands größter Langzeitstudie zu den Lebensbedingungen im Land. Jährlich werden rund 30.000 Deutsche nach allen möglichen Aspekten ihres Lebens ausgefragt. Unter anderem werden die Befragten gebeten anzugeben, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit, ihrem Einkommen, dem Familienleben oder mit ihrem Leben insgesamt sind – und zwar auf einer Skala von 0 bis 10.

Dabei stellt sich heraus: Männer sind mit ihrem Leben am zufriedensten, wenn sie der Hauptverdiener sind und ihre Frau vielleicht noch etwas dazuverdient. Soweit ist das keine Überraschung. Als Zuverdienerin bewerten allerdings auch die Frauen ihr Leben am besten. Am unglücklichsten sind beide, wenn das Einkommen größtenteils von der Frau stammt – was bei rund einem Viertel der Paare der Fall ist. Die Männer nehmen das sehr schwer, vielen Frauen gefällt die Situation allerdings ebenfalls nicht. Auf der Zehn-Punkte-Skala bewerten alle Hauptverdienerinnen zusammen ihr Leben durchschnittlich fast 0,3 Punkte schlechter als Frauen, die weniger verdienen als ihr Partner oder gleich viel. Das entspricht ungefähr dem Zufriedenheits-Unterschied zwischen Deutschland und Polen. Zwar sind Hauptverdienerinnen mit ihrer Arbeit und mit ihrem persönlichen Einkommen oft zufrieden, doch offenbar zahlen viele privat einen Preis, der ihnen zu hoch ist. „Anscheinend gibt es große Bevölkerungsgruppen, in denen Frauen mit dem Familienleben unzufriedener werden, wenn sie mehr verdienen – anders als die Männer“, sagt David Richter, Psychologe am DIW.