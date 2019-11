Duma-Gesetz : Russland führt Zwang zu nationaler Software auf i-Phones ein

Künstliche Intelligenz : „Männer entwickeln Dinge, die für Männer gut sind“

In Magdeburg denken Fachleute der Künstlichen Intelligenz darüber nach, welche Folgen die männliche Dominanz in ihrem Metier hat. Schlägt sie sich in Denkmustern und in Daten nieder? Werden so Geschlechterklischees verfestigt?