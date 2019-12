Deutschlandweite Debatte : Zanken um das Feuerwerk

Zu laut, zu gefährlich, zu umweltschädlich: Einige Städte errichten Verbotszonen für das Feuerwerk an Silvester. An der Ostsee geht ein Tourismusort einen eigenen Weg.

Am Timmendorfer Strand kommt es zum Jahreswechsel zu einer Premiere: Statt mit herkömmlichem Feuerwerk begrüßt die holsteinische Gemeinde an der Ostseeküste das neue Jahr erstmals mit einer „umweltgerechten Laser- und Pyro-Show“. Das dürfte all jenen gefallen, denen die Knallerei zu laut, zu viel oder angesichts der Feinstaubbelastung zu gesundheitsgefährdend erscheint. Die Laser- und Pyrotechnik an der Küste soll keinen Müll und nur wenig Feinstaub verursachen, wenn Zehntausende Menschen Silvester am Timmendorfer Strand feiern.

„Wir wollen, dass die ihr privates Feuerwerk nicht mehr am Strand abfeuern“, sagt Joachim Nitz, Geschäftsführer der kommunalen Tourismusgesellschaft. Erstmals organisiert die Gemeinde ein zentrales Feuerwerk am Himmel und richtet rund um die Seebrücke eine Bannmeile für Böller ein. Das zielt darauf ab, dass weniger Müll in der Ostsee landet. In den Vorjahren füllten die Mitarbeiter zwei Container mit den Resten der nächtlichen Feier, die sie am Neujahrsmorgen am Strand vorfanden. „Plastikhütchen von den Raketen finden wir immer noch das ganze Jahr am Strand.“

Millionengeschäft Feuerwerk

Mit der Abneigung gegenüber der lautstarken Vertreibung von bösen Geistern ist der ostholsteinische Tourismusort keineswegs allein. Eine Mehrheit befürwortet einer Umfrage zufolge ein solches Verbot, einzelne Einzelhändler nehmen Feuerwerk aus dem Sortiment, und immer mehr Städte sperren Teile für das Böllern an Silvester, nicht mehr nur um Kirchen, Krankenhäuser und Altenheime. In Hamburg ist in diesem Jahr erstmals das Feld rund um die Binnenalster von privaten Feuerwerken aus Sicherheitsgründen ausgenommen, in Bremerhaven das Gelände rund um den Zoo zum Schutz der Tiere und in Tübingen die Altstadt schon seit zehn Jahren aus Brandgefahr. Ebenso finden sich Böllerverbotsgebiete in Berlin, München, Köln und Düsseldorf.

Was den einen überflüssig vorkommt, ist anderen lieb und teuer. Die Feuerwerkshersteller setzen mit Raketen und sonstigen Knallern an Silvester mehr als 130 Millionen Euro im Jahr um. Daher stören sich viele Böller-Käufer an Verbotsgebieten für Feuerwerke als Einschränkung der Freiheit und der Tradition, die dafür aus Teilen der CDU und FDP Unterstützung erhalten.

Sosehr die Auseinandersetzung zwischen Befürwortern und Gegnern eines Feuerwerks am Jahreswechsel auch spaltet, bisher war die Rückmeldung auf den neuen Plan am Timmendorfer Strand überwiegend positiv. „Wir haben von vielen gehört, dass das gut ist und sie es unterstützen“, sagt Nitz.

Verbände argumentieren um die Wette

Der Verband der pyrotechnischen Industrie weist darauf hin, dass viele Einsätze an Silvester auch mit Körperverletzungen und anderen Straftaten verbunden sind, die nicht auf das Feuerwerk zurückzuführen sind: „Feuerwerk als kulturelles Gut ist aus unserer Sicht unbedingt zu erhalten.“ Außerdem beruhten Zahlen zum Feinstaubausstoß auf Schätzungen.

Das Umweltbundesamt rät hingegen zum Verzicht: Wer an Silvester weniger Feuerwerk nutzt, senkt die Feinstaubbelastung. Das hilft der Gesundheit und verursacht weniger Müll auf den Straßen und in der Umwelt. Die Deutsche Umwelthilfe beklagt auch gesundheitliche Auswirkungen, was Verletzungen durch Feuerwerkskörper umfasst. Die Lobbyorganisation spricht von etwa 5000 Tonnen Feinstaub, der durch die Feuerwerkskörper in Deutschland freigesetzt wird, so viel wie der gesamte Straßenverkehr in Deutschland in zwei Monaten. Als Feinstaub gelten winzige Partikel, die eingeatmet werden können und Krankheiten wie Bronchitis oder Asthma verursachen.

Viele Städte verzichten auf Böller-Verbote. Die Umwelthilfe listet 98 Städte in Deutschland mit einer höheren Feinstaubbelastung auf, von denen die Mehrheit die Feuerwerke nicht einschränken will. Auf ein Schreiben der Organisation antworteten bis Mitte Dezember 36 Städte, dass sie Verbotszonen ausgewiesen haben, einen Beschluss gefasst hätten, Verbote begrüßen oder von der Bundesregierung entsprechende rechtliche Vereinfachungen für Verbote fordern.

Rechtliche Hürden für Verbote

Der Städtetag selbst gibt keinen Rat ab, ob Silvesterfeuerwerke verboten werden sollen, aber fordert bessere Möglichkeiten zum Eingriff. „Ein Verbot von privaten Silvesterfeuerwerken wird in den Städten unterschiedlich debattiert, weil die örtlichen und baulichen Gegebenheiten gerade auch in den Innenstädten sehr verschieden sind“, sagt Verbands-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. Stadtweite oder großflächige Verbote stoßen auf rechtliche Hürden. Sie seien offen dafür, wenn die Bundesregierung praktikable und sachgerechte Änderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und insbesondere der Sprengstoffverordnung prüfen würde. Die Umwelthilfe fordert ebenso, dass Gesetze und Verordnungen angepasst werden, damit Behörden großräumige Verbote für Knall- und Feuerwerkskörper verhängen können.

Für Timmendorfer Strand wird das Feuerwerk-Verbot teuer. Zuvor brachten die Gäste eigenes Feuerwerk mit, was für Müll am Strand sorgte – und für schlechtere Luft. „Da war schon eine richtige Dampfwolke über dem Ort“, sagt Nitz. Nun feuert die Gemeindeverwaltung an Silvester eine eigene Laser- und Pyro-Show ab, die sie bezahlt. Den Einlass in die feuerwerksfreie Zone direkt am Strand kontrollieren 50 Sicherheitskräfte. So steigen die Ausgaben der Gemeinde für die Feier mit Bühne, DJ und Essensständen von etwa 10.000 Euro auf rund 40.000 Euro für die Silvesterfete.

Der betroffene Strandabschnitt rund um die Seebrücke ist etwa einen Kilometer lang, wodurch außerhalb dieser beliebten und zentralen Region weiter viel Raum für Feuerwerke bleibt. In Zukunft soll das durchaus umgekehrt verlaufen. „Ziel für die Zukunft ist es, dass wir kleinere Bereiche einrichten, in denen man böllern darf und im größeren Bereich nicht mehr“, sagt Nitz.