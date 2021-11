Bild: Hersteller

Abtragend

Dieser Sparschäler ist aus Gold! Das vermeintliche Paradoxon ist die Wahrheit, auch wenn es keiner glauben will. Victorinox hat mit dem „Rex in Gold“ für 69 Euro vermutlich alle im Blick, die ein Weihnachtsgeschenk für jene suchen, die schon alles haben. Wir haben den Schäler an Gurken, Paprika und Möhren ausprobiert. Ob die „gerade“ Klinge wirklich „extra scharf“ ist, wissen wir nicht. Sie entkleidet das Obst und Gemüse genauso tadellos wie ein Sparschäler für fünf Euro. Aber ganz ehrlich: Wenn man die Schublade aufzieht und zwischen all dem tristen Küchenwerkzeug so ein goldenes Objekt herausnimmt, schält sich das Gemüse fast von allein. Und falls mal eine finanzielle Notlage entsteht, könnte man das „24 Karat Gold“ abkratzen und verkaufen. Dann liegt am Ende ein echter Sparschäler in der Schublade.made.