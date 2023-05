Aktualisiert am

Blick in alle Herrlichkeit

Der Wandertipp : Blick in alle Herrlichkeit

Schon Goethe bewunderte die ­Aussicht von der „Platte“ in Wiesbaden. Einen schöneren Platz für das vor 200 Jahren erbaute Jagdschloss der Nassauer Herzöge konnte es nicht geben.

Obenauf: Fast so schön wie zur Erbauungszeit vor 200 Jahren präsentiert sich das vormalige Jagdschloss der Herzöge von Nassau auf Wiesbadens Hausberg Bild: Thomas Klein

Die 500 Meter hohe „Platte“ gilt als Wiesbadens Hausberg. Kaum ein Punkt bietet bessere Aussichten oder, wie es Goethe empfand, den Blick „in alle Herrlichkeit der Welt“. Nur hier konnte nach der Erhebung Nassaus zum Herzogtum 1806 ein standesgemäßes Jagdschloss entstehen, an dessen wechselvolles Schicksal in diesen Tagen erinnert wird. Vor 200 Jahren begannen die dreijährigen Bauarbeiten, und 2003 wurde die langwierige Restaurierung mit Aufsetzen des markanten Glasdachs fast vollendet.

Das klassizistische Kleinod war im Fe­bruar 1945 bei einem Luftangriff auf die dortige Leitstelle zur Flugabwehr zerstört worden. Dass die Außenmauern mit ihren schönen Pilastern und Säulen stehen blieben, grenzte an ein Wunder. Als mahnende Zeigefinger, die Ruine nicht verfallen zu lassen, ragten sie seither auf. Erst nach gut 40 Jahren kam dank einer Bürgerstiftung ausreichend Geld für die Wiederherstellung zusammen, die später von der öffentlichen Hand unterstützt wurde, schließlich hatte die Stadt Wiesbaden das Gebäude schon 1913 gekauft.

Den kubistischen Bau verwaltet heute die Kurdirektion, die ihn für Veranstaltungen oder private Feiern vermietet. Das gestattet keine Besichtigung, allerdings überstand auch nichts der jagdbezogenen Ausstattung, mit der namentlich Herzog Adolph von Nassau seine Gäste von Zar Alexander II. bis Kaiser Napoleon III. zu beeindrucken wusste. Vom Gehörn ausgesetzten weißen Edelwildes fertigte man Möbel, während kapitale Geweihe das außergewöhnliche Treppenhaus zierten, eine Rotunde, aus deren zwei gegenläufig gewendelten Stufen die 54 Räume und ein gläserner Dachaufsatz zugänglich waren. Die Stufen konnten erneuert werden, und selbst zwei Hirsche kehrten zurück. Repliken der von Christian Daniel Rauch geschaffenen Bronzeplastiken flankieren seit 2010 den Eingang.

Lindengesäumte Mainzer Allee

Etwas im Windschatten der Platte liegt auf der nordwestlichen Seite die Gemeinde Taunusstein. Für den Wanderer besitzt sie den angenehmen Vorteil des kürzeren und weniger steilen Aufstiegs. Außerdem gibt es auch hier, im Ortsteil Wehen, einige Sehenswürdigkeiten: ein zuletzt als Verwaltungssitz der Grafen von Nassau-Weilburg dienendes Barockschloss – jetzt Ortsmuseum – sowie die evangelische Pfarrkirche, die sich wie eine sakrale Entsprechung zum Jagdschloss ausnimmt. Nur gut zehn Jahre älter, prägt sie gleichfalls die strenge Formensprache des Klassizismus.

Wahlweise lässt sich im Zentrum von Taunusstein-Wehen an den Bushaltestellen „Schloss“ oder „Silberbachschule“ an der Mainzer Allee starten; dazwischen steht die Pfarrkirche. Gegenüber vom Schloss und vor der Schule (am Wochenende) gibt es viele Parkplätze.

Mit der lindengesäumten Mainzer Allee geht es den Hang hinauf und oben, am Friedhof, nahtlos auf den Waldpfad. Markiert durch das Naturparksymbol roter Vogel (Milan), das gleich nach links biegt und über 300 Meter die Verbindung zu einem Forstweg herstellt, dem man sich nach rechts anschließt.

„Herzogsweg“ erinnert an frühere Zufahrt der Platte

Der Milan begleitet zwar noch ein Stück, relevant ist nun aber das T – für Taunussteinweg – beim mäßigen Anstieg durch abwechslungsreichen Baumbestand. Zu herzoglichen Jagdzeiten dürfte er kaum anders ausgesehen haben, allein die prachtvollen Buchen in den höheren Lagen werden nicht wie heute himmelsstürmend gewesen sein. Eine Straße von der Dimension der B 417, an der man oben herauskommt, gab es damals natürlich nicht. Zur Platte wird sie unterquert und auf der anderen Seite halb rechts dem Pfad gen „Forsthaus“ zu Schloss und benachbartem Gasthof gefolgt.