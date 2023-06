Wenn die Hochzeitsgäste im Auto durch das mit Flor geschmückte Tor rollen, dann sehen sie nicht, dass an einen dünnen Buchenstamm um die Ecke ein kleines Schild geschraubt ist. Die Tafel informiert darüber, wozu der Parkplatz vor der Mauer von Schloss Kransberg früher einmal gedient hat: An der Stelle standen die Baracken von Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald. Die mehr als 40 Männer waren mit dem Zug in den Taunus gebracht worden, um einen Tunnel für Heinrich Himmler und Hermann Göring in den Schiefer zu graben. Damit die Nationalsozialisten, die das Schloss um die Jahreswende 1944/45 als Hauptquartier nutzten, notfalls aus dessen Bunker in das Dorf hätten fliehen können.

Dass das Schild von der Geschichte des Platzes erzählt, liegt an Bernd Vorlaeufer-Germer; dass es außerhalb des Blickfelds der Ankömmlinge hängt, an Sebahattin Özkan. Der 80 Jahre alte Lokalforscher, dem Studium nach Volkswirtschaftler und lange in der Reisebranche tätig, hat schon vor Jahrzehnten die nationalsozialistische Vergangenheit von Schloss Kransberg aufgearbeitet. Der Investor dagegen hat die Immobilie über dem Dorf, das heute zur Stadt Usingen gehört, vor mehr als einem Jahrzehnt gekauft, Ende 2012. An einem Sommernachmittag stehen die beiden Männer zusammen vor dem Tor des Parkplatzes. Über das Schild, das früher gut sichtbar an einem anderen Baum direkt neben dem Parkplatztor hing, haben sie sich verständigt: Vorlaeufer-Germer nimmt hin, dass die Tafel nur entdeckt, wer sie auch sucht; Özkan akzeptiert, dass sie überhaupt über das KZ-Außenlager informiert.