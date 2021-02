Attentat von Hanau : In einer kranken Welt

Der Attentäter von Hanau hinterließ ein Manifest voller Verschwörungsmythen. Steigt die Gefahr, dass Menschen, die an geheime Verschwörungen glauben, in die rechtsextreme Gewalt abdriften?

Erinnerung: die Namen der Opfer an einer Wand des besetzten Hauses an der Metzgerstraße in Hanau Bild: Maximilian von Lachner

In dem, was als sein Manifest gilt, schreibt Tobias Rathjen von einer Organisation, von einer „Schattenregierung“, die Tausende Menschen in Deutschland überwacht und kontrolliert. Die Mitarbeiter dieses Geheimdienstes, der keinen Namen trägt, seien sogar in der Lage, sich in die Menschen „einzuklinken“, sie fernzusteuern. Auch bei ihm hätten sie das, seit er ein Kind gewesen sei, immer wieder geschafft.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Organisation habe auch seine Gedanken aufgesaugt und weitergegeben. So sei, was er sich im Stillen ausgedacht hat, Wirklichkeit geworden: die Kriege in Afghanistan und im Irak, der Plan, eine Mauer zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zu bauen, aber auch die Einrichtung eines Lehrstuhls an der Bayreuther Universität, eine Zukunftsstrategie für den Deutschen Fußballbund und, auch das, einige Hollywood-Filme, die er gedanklich skizziert hatte. Durch die Ausspähung durch den Geheimdienst wurde er zum unerkannten Weltenlenker. Verglichen mit dem, was er nun aufdecke, ist er sich sicher, seien die Enthüllungen von Edward Snowden ein „Kindergeburtstag“.