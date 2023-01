Geständnis vor Landgericht : Kokainhandel flog durch FBI-Falle auf

Im Prozess um Drogenhandel im großen Stil vor dem Landgericht Hanau haben die beiden Hauptangeklagten ein Geständnis abgelegt und zugegeben, binnen eines halben Jahres mehr als 100 Kilogramm Kokain erworben sowie im Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus weiterverkauft zu haben. Auch ein Kurierfahrer gestand am Mittwoch, er habe Rauschgift abgeholt und ausgeliefert. Außerdem gaben diese drei Angeklagten ihren Widerstand auf gegen die Verwertung abgefangener Daten, wie sie oder ihre Verteidiger sagten. Diese Daten sind Hauptbeweise für die Drogengeschäfte im vergangenen Jahr. Die amerikanische Bundespolizei FBI hatte die Informationen in einem verschlüsselten Nachrichtensystem, dem „Anom-Chat“, abgefangen und an Behörden unter anderem in Deutschland weitergegeben.

Die amerikanische Polizei hatte Kriminellen auf der ganzen Welt eine Falle gestellt. Sie hatte das Nachrichtensystem „Anom“ eingerichtet und Mobiltelefone für seine Nutzung in Umlauf gebracht. Umstritten ist, ob Daten, an welche die Behörden unter diesen Umständen gelangt sind, als Beweis vor Gericht verwendet werden dürfen. Eine endgültige Entscheidung des Bundesgerichtshofs steht noch aus. Das Landgericht Hanau hatte an einem früheren Verhandlungstag schon entschieden, die Informationen vorläufig zuzulassen.

Absprache beendet Streit um Verwertung von Beweisen

Mit der jüngsten Erklärung der drei Angeklagten, der Verwendung der Daten nicht mehr zu widersprechen, und den Geständnissen hängt das Urteil über das Trio nicht mehr maßgeblich von der Zulässigkeit der abgefangenen Informationen ab. Die anderen beiden Angeklagten haben für den nächsten Sitzungstag ebenfalls Einlassungen angekündigt.

Mit dem Geständnis erfüllen die Angeklagten eine Bedingung, die vier von ihnen in einer Absprache mit der Richterkammer und der Staatsanwaltschaft vereinbart haben. Demnach sind für die beiden Deutschen an der Spitze der Gruppe Gefängnisstrafen von neun Jahren bis zehn Jahren und drei Monaten vorgesehen. Für die beiden weiteren Angeklagten, die Rauschgift ausgeliefert und Geld entgegen genommen haben sollen, sind Strafen von sechs Jahren bis sieben Jahren und neun Monaten ausgehandelt worden. Der fünfte Angeklagte hat keine Vereinbarung geschlossen. Er wird als Drogenkurier beschuldigt.

Der 38 Jahre alte Alex G. sah in dem vermeintlich geschützten Nachrichtensystem Anom eine Chance, mit Drogenhandel ohne Arbeit „an das große Geld“ zu gelangen, wie er im Geständnis sagte. Mit seinem Tattoo-Studio habe er nicht genug Einnahmen erzielt, um die Familie zu ernähren. Der Handel sei „exakt so abgelaufen“, wie in der Anklage vorgeworfen sei. Der Mann sprach von fünf Fällen, in denen er im vergangenen Jahr Kokain über Anom bestellt hatte, in Mengen von je 19, 22, 18, 35 und knapp 16 Kilogramm. Erst in der Untersuchungshaft seit Juni 2021 sei ihm klar geworden, welches Leid Sucht anrichte. Der 32 Jahre alte Jakob O. gab ebenfalls zu, zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 mit Drogen gehandelt zu haben.