Soziale Berufe und Corona : Von der „Bastel-Tante“ zur Heldin

In der Anfangsphase der Pandemie wurden sie als Helden gefeiert: Soziale und pflegerische Berufe haben in Corona-Zeiten an Wertschätzung gewonnen. Doch schlägt sich das auch an den Hochschulen nieder?

Erst belächelt, dann gefeiert: Soziale Jobs, etwa in der Kindertagesstätte, haben an Ansehen gewonnen. Bild: dpa

Das Virus hat vieles verändert, auch die Sicht auf Berufsbilder. Plötzlich gilt als „systemrelevant“, wer gestern vielleicht noch als Bastel-Tante im Kindergarten bezeichnet oder als schlechtbezahlte Pflegekraft in Krankenhaus und Altenheim belächelt wurde. Die Pandemie verändert die Dimensionen – und mit ihnen auch Berufs- und Studienwünsche. Im Juli präsentierte das Bundesjugendministerium eine neue Studie des Sinus-Instituts, wonach sich aktuell rund ein Viertel der Jugendlichen vorstellen kann, in der Kinderbetreuung oder in der Pflege zu arbeiten. Soziale Tätigkeiten, so das Ministerium, sind für junge Menschen grundsätzlich interessant, doch die Corona-Krise scheint dieses Interesse zu verstärken. Denn seit in Pandemie-Zeiten das Rampenlicht auf diese Berufsbilder fällt, steigt auch die Anerkennung.

In zwei Online-Befragungen interviewte das Institut jeweils rund tausend Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Das Ergebnis: Rund 24 Prozent der Befragten können sich vorstellen, in der Kinderbetreuung zu arbeiten, rund 21Prozent in der Pflege. Karriere- und Verdienstmöglichkeiten werden aber nach wie vor als kritisch betrachtet.