Urlaub in Thessaloniki : Hier leuchtet ja noch Licht!

Wenn man spät ankommt, sehr spät, weil der Billigflieger auf dem Rollfeld zu verwaisen drohte, man geschlagene vier Stunden auf ein „Refill“ von Benzin warten musste und also erst gegen 3 Uhr in der Nacht landet und um halb vier morgens mit dem Taxi in der Stadt ist, dann ist im Modernist Thessaloniki immer noch jemand da und wartet. Dann leuchtet als einziges in der sonst stockdunklen Straße ein versöhnlich warmes Licht in der kleinen Lobby, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Vor der Tür liegt ein Hund und hebt, als man aus dem Taxi springt, kurz zur Begrüßung den Kopf. Wie oft hat man schon erlebt, dass man um eine solche Zeit vor einem Hoteleingang nach versteckten Nachtklingeln oder Telefonnummern suchen musste, mit seinem Koffer hilflos vor einer verschlossenen Schiebe- oder Drehtür stand und sich fühlte, als wäre man weder be­stellt noch abgeholt, bis einem irgendwann ein mürrischmüder Nachtportier aufmachte und mit vorwurfsvoller Geste den Zimmerschlüssel in die Hand warf.

Hier fährt die Schiebetür gleich ohne Weiteres auf, ein lächelnder, frisch und wach aussehender junger Mann grüßt und führt einen in die Besonderheiten seines Hauses ein. Er spricht von Dachterrassen und kostenlosen Kaffeekapseln, als wäre es früher Nachmittag, als hätte er die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass er jetzt endlich ausführlich über das Hotel reden könnte. Am liebsten, so scheint es, würde er jetzt auch noch eine Führung durchs ganze Haus anbieten, aber versteht dann doch, dass man dafür zu müde ist.

Hundert Jahre Einsamkeit

Oben im Zimmer warten dann eine Flasche Rotwein und „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez. Es ist, als ob jemand die kleine Suite extra für einen späten Gast hergerichtet, als ob sich der Portier unten genau überlegt hätte, was man nach so einer nervenauf­reibenden Anreise gebrauchen kann, um das Gemüt zu kühlen und alle Aufregung vergessen zu machen. Es gibt einen kleinen Balkon auf die menschenleere Straße hinaus, da kann man sitzen und den Sternen zuprosten. Die gut gefüllte Minibar böte übrigens auch noch andere Möglichkeiten: Da stehen handgemixte Cocktails in kleinen Glasflaschen, Strawberry Daiquiris und Negronis, und warten auf einen be­herzten Öffner beziehungsweise trink­festen Magen.

Ein paar Seiten Márquez, nur für die Stimmung, dann geht es schon auf halb fünf zu – eine Stunde noch bis Sonnenaufgang. Geschliffener Parkettboden, da­zu die Arbeitsfläche des Schreibtisches aus Marmor, genau wie der Schuhschrank und die Badezimmerarmaturen. Das Zimmer strahlt eine sanfte Ruhe und Geborgenheit aus, ohne einschläfernd zu wirken. Wie oft betritt man so einen Hotelraum und schließt gleich die Gar­dinen, stellt den blinkenden Fernseher aus oder legt Handtücher auf dem pilz­gefährlichen Teppichboden aus. Wie oft also macht man sich Hotelzimmer so zurecht, dass sie nicht weiter stören. Hier eben das ganze Gegenteil: Man sitzt auf dem Balkon, man steht auf dem Parkett, man legt sich auf die Matratze und fühlt sich aufgerichtet und gelassen.