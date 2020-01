Karibikinsel Sint Maarten : Strandmusik aus Düsentriebwerken

Wir befinden uns im Jahr 2020 nach Christus. Auf der ganzen Welt protestieren Menschen gegen Fluglärm. Auf der ganzen Welt? Nein! An einem kleinen Strand auf der Antilleninsel Sint Maarten ist das ganz anders. Dort geht die Start- und Landebahn des Princess-Juliana-Flughafens nahtlos in den Maho Beach über, der aus ebendiesem Grund zum Epizentrum der Fluglärmenthusiasten aller Länder geworden ist. Beim Landen donnern die Maschinen in zehn, zwanzig Meter Höhe über den Strand, beim Starten stehen sie mit dem Fahrwerk fast im Sand, während sich die mutigsten Strandurlauber ungeachtet der Schilder mit Warnungen vor tödlichen Gefahren am Maschenzaun des Flughafens festklammern und versuchen, vom Schub der Triebwerke nicht weggepustet zu werden.

Einmal Pizza Air France, bitte

Der Maho Beach ist im Zeitalter der Handy-Kameras längst zur Partyzone in Permanenz geworden, flankiert von zwei Bars, für die der Fluglärm zur lukrativen Geschäftsgrundlage geworden ist. Sie versorgen die Schaulustigen im Akkord mit Bier aus Plastikbechern und Cocktails mit sprechenden Namen wie „Runway Rum Punch“, haben ihre Pizzas nach KLM, Air France und Delta Airlines benannt, lassen ihre DJs die Maschinen marktschreierisch ankündigen, verkaufen karibische Standardsouvenirs und betreiben gut sortierte Läden mit Surfer-Bedarf. Am Strand machen fliegende Dienstleister gute Geschäfte, deren Angebotspalette von Fußsohlenmassagen über Spontan-Tattoo-Stechen bis zu Rasta-Zopf-Flechten reicht.

Die Landung der kleinen Propellermaschinen fürs Inselhüpfen ist nicht sonderlich spektakulär, die Ankunft der großen Flugzeuge aus Paris oder Amsterdam hingegen ein langes Crescendo mit einem brüllend lauten Finale. Minutenlang sind sie nur ein winziger, mit zeitlupenhafter Langsamkeit größer werdender Punkt am Horizont, wobei sich das Wachsen in der letzten Phase exponentiell beschleunigt: Aus dem lautlosen Pünktchen wird erst ein dicker Fleck, danach ein schwankender Vogel und plötzlich ein metallener Koloss, der sich in der nächsten Sekunde in den Strand bohren wird, ihn aber dann doch um Haaresbreite verfehlt, um mit infernalischem Krach sicher auf der Landebahn aufzusetzen. Es ist ein urgewaltiges Spektakel, bei dem sich Mensch und Maschine so nahe kommen wie sonst nie – und es ist, man kann es nicht anders sagen, der grandioseste Fluglärm des Planeten.