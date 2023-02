Erdbeben in Türkei und Syrien : Wie kann man jetzt am besten helfen?

Die Folgen der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien gehen vielen Menschen nahe. Welche Spenden jetzt am meisten helfen, woran man vertrauenswürdige Organisationen erkennt – und was man auf keinen Fall tun sollte.

Kisten über Kisten: In Berlin wurden Anfang der Woche Sachspenden für Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Bild: Omer Messinger

Wenn nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien etwas für Zuversicht sorgt, dann ist es die große Bereitschaft, mit der gerade Hilfe für die Betroffenen organisiert wird. Aus 36 Ländern wurden schon Rettungsteams in das Krisengebiet entsandt, die Luftwaffe der Bundeswehr schickte am Donnerstag drei Flugzeuge mit insgesamt 50 Tonnen Hilfsgütern in die Türkei, darunter Feldbetten, Zelte und Heizgeräte.

Auch die Zivilgesellschaft packt mit an, die Betroffenheit ist angesichts der Zerstörung und der vielen Todesopfer groß. In den sozialen Netzwerken werden Spendenlinks geteilt, in Berlin-Moabit bildete sich Anfang der Woche bei einer Sammelstelle für Sachspenden eine lange Schlange. Aber wie kann man jetzt am besten helfen – und dabei sichergehen, dass eine Spende tatsächlich da ankommt, wo sie gebraucht wird?

„Die Geldspende ist in fast allen Fällen die bessere Wahl“, sagt Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Denn auch wenn man noch einen dritten Schlafsack oder die Winterjacke der vorletzten Saison im Keller liegen hat: Eine Überweisung komme schnell, flexibel und ohne Transport­kosten dort an, wo sie gebraucht werde, während Sachspenden zunächst sortiert und Hunderte Kilometer weit transportiert werden müssten.

Effizienter – und stärkt den lokalen Markt

Tatsächlich rufen internationale Organisationen wie die UNO-Flüchtlingshilfe hauptsächlich zu Geldspenden auf. Die Gelder können dann direkt im Katastrophengebiet eingesetzt werden, sagt Dietmar Kappe. „Das ist schnelle effiziente Hilfe.“ Weil das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zuvor in dem Erdbebengebiet Vertriebene aus Syrien versorgt hat, hat es bereits Lager und Strukturen vor Ort, aus denen schnell erste Hilfsgüter beschafft werden konnten. So hat der UNHCR in Aleppo, Homs und Tartous 30.000 Nothilfe-Ausstattungen gelagert, die an die Erdbebenopfer in Syrien verteilt werden. Außerdem befinden sich in UNHCR-Depots in der Hauptstadt Damaskus rund 20.000 Flüchtlingszelte, die zum Einsatz kommen können. Am Donnerstag erreichten etwa sechs Lastwagen der Vereinten Nationen den Nordwesten Syriens. Die Spendenbereitschaft sei hoch, berichtet Kappe, auch Unternehmen beteiligen sich.

Für seine Geldspende sollte man sich eine vertrauensvolle Organisation suchen, rät DZI-Geschäftsführer Wilke. Das könne ein Verein sein, den man bereits kennt und vertraut. Das DZI prüft zudem jährlich die Geschäfte von Hilfsorganisationen und verleiht ein entsprechendes Siegel. Auf seiner Webseite hat es überdies eine Liste mit 40 Organisationen zusammengestellt, die in der Katastrophenregion helfen.

Bei Spendenaufrufen in den sozialen Netzwerken rät Wilke, sich einen Moment Zeit zu nehmen und etwa die Webseite der Organisation aufzurufen. Gibt es dort ei­nen Jahresbericht mit Finanzangaben, vielleicht sogar das DZI-Spendensiegel? „Skeptisch werden sollte ich, wenn ein Aufruf sehr viele Emotionen, aber wenige Informationen enthält“, rät er. „Natürlich ist die Lage dringend, aber wenn ich nicht erkennen kann, wer hinter einem Aufruf steckt und welche Erfahrung die Organisation auszeichnet, sollte ich vorsichtig sein.“ Auch bei Versprechen, wonach 100 Prozent der Spende direkt im Krisengebiet ankämen, sollte man vorsichtig sein. „Jede Art von Hilfe verursacht Verwaltungskosten“, sagt Wilke. „Das ist auch völlig in Ordnung, es sollte ein vertret­bares Maß aber nicht übersteigen.“

Ein bis zwei Organisationen auswählen

Bei der Auswahl einer Organisation könne man nach dem persönlichen Empfinden und nach Erfahrungen vorgehen. Wer katholisch ist, fühle sich vielleicht bei einer kirchlichen Organisation gut aufgehoben, anderen sei vielleicht genau das Gegenteil wichtig. Man müsse aber auf keinen Fall das Gefühl haben, es allen recht machen zu müssen. „Am besten helfe ich, wenn ich mich für ein bis zwei Organisationen entscheide und diese mit meiner Spende bedenke“, sagt Wilke.

Wer dennoch Zelte, Kleidung oder an­dere Sachgüter spenden möchte, sollte ebenfalls auf Seriosität achten. „Das kann auch der Spediteur in der Nachbarschaft sein, den ich persönlich kenne“, sagt Wilke. „Wichtig ist, dass ich weiß: Die haben einen Plan, wie die Güter da hinkommen, die wissen, was gebraucht wird und an wen es dort übergeben wird.“

Am Berliner Flughafen hat etwa Turkish Airlines am Donnerstag Sachspenden, die Moscheevereine und türkische Hilfs­organisationen gesammelt haben, in die Frachträume eines Passagierflugzeugs verladen. Koordiniert werden die Abläufe laut Deutscher Presse-Agentur vom tür­kischen Generalkonsulat. Die Lufthansa plant für diesen Freitag den ersten Flug mit in Frankfurt gesammelten Spenden.

Nicht auf eigene Faust ins Krisengebiet!

Trotz der Dringlichkeit sollte man beim Ansinnen, Betroffenen zu helfen, nicht leichtsinnig werden. Dominique Mann, Geschäftsführer des Aktionsbündnis Ka­tastrophenhilfe, rät dringend davon ab, sich auf eigene Faust mit Spenden in das Katastrophengebiet zu begeben. Zwar könne er den Impuls nachvollziehen, helfen zu wollen. Doch im Zweifel tue man damit niemandem einen Gefallen: „Wir haben es schon öfter erlebt, zuletzt zu Beginn des Ukrainekriegs, dass Privatpersonen mit Transportern oder Lastern mit tonnenschweren Ladungen ankommen und uns bitten, die gesammelte Kleidung oder Lebensmittel zu verteilen – doch das ist logistisch nicht leistbar.“

Ungeschulte Privatpersonen im Katastrophengebiet setzten sich großer physischer und psychischer Belastung aus und behinderten oft die Arbeit professioneller Rettungsteams. Die Organisationen in Manns Bündnis – Caritas International, UNICEF, das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie Katas­trophenhilfe – seien in der Region erfahren und auf solche Einsätze vorbereitet.

Wie Sie den Erdbebenopfern jetzt helfen können Von den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind schätzungsweise bis zu 23 Millionen Menschen betroffen. An den Hilfsmaßnahmen beteiligen sich auch Organisationen aus Deutschland. Einige Adressen für Geldspenden finden Sie hier: Hier können Sie spenden

Für Privatleute, die dennoch mit gesammelten Geldspenden im Gepäck in die Türkei reisen, hat das Frankfurter Hauptzollamt derweil noch einen lapidaren Hinweis: Die Anmeldepflicht für Barmittel von einem Betrag von 10 000 Euro an gelte auch für Spendengelder.