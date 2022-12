27 Leichen in Sambia entdeckt : Schreckliches Ende am Straßenrand

In Sambia hat die Polizei die Leichen von 27 Männern entdeckt. Vermutlich handelt es sich um Flüchtlinge aus Äthiopien, die womöglich an Hunger oder Erschöpfung auf der Fahrt gestorben oder erstickt sind.

Die Polizei in Sambia hat die Leichen von 27 Männern außerhalb der Hauptstadt Lusaka gefunden. Nach Vermutungen handelt es sich um Flüchtlinge aus Äthiopien, die womöglich an Hunger oder Er­schöpfung auf der Fahrt gestorben oder erstickt sind. Ihre Körper seien entlang einer Straße zurückgelassen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Überlebender aus der Gruppe wurde gefunden. Er habe nach Luft gerungen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei waren die 28 Männer zwischen 20 und 38 Jahre alt. Anwohner hatten die Beamten über den schrecklichen Fund alarmiert. Im Nachbarland Malawi waren im Oktober die Leichen von 25 Äthiopiern in einem Massengrab und fünf weitere in anderen Gräbern gefunden worden. Nach ersten Berichten waren sie während des Transports durch Schlepper erstickt.

Während die Fluchtversuche von Menschen aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa viel internationale Aufmerksamkeit bekommen, bleibt das Schicksal der viel größeren Zahl von Migranten innerhalb Afrikas oft unbekannt. Sambia liegt auf der „Südlichen Route“, die von Ostafrika über Kenia, Tansania, Sambia, Mosambik und Zimbabwe bis nach Südafrika führt. Die Menschen seien großen Risiken ausgesetzt, wobei viele Todesfälle mit der Art zusammenhingen, wie die Flüchtlinge geschmuggelt würden, stellt die Internationale Organisation für Migration (IOM) fest. Mehr als 12 000 Migranten in Afrika sind demnach seit 2014 verschwunden oder gestorben. In diesem Jahr waren es mehr als 700 Personen, nach mehr als 1700 im Vorjahr.