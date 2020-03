Krankenhäuser und Corona : „Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“

Die Bilder aus Italien, wo Corona-Kranke wegen überfüllter Krankenhäuser in Zelten behandelt werden, beunruhigen viele Bürger im Rhein-Main-Gebiet. „Truppenverbandsplatzpolitik müssen wir nicht betreiben zurzeit“, sagt der Ärztliche Direktor des Frankfurter Nordwestkrankenhauses, Klaus-Peter Hunfeld. Noch sei die Zahl von 740 bestätigten Infizierten, davon 95 in Frankfurt, gemessen an der Einwohnerzahl Hessens gering. Zudem müssten in der Region derzeit nur eine Handvoll der an Corona Erkrankten in Kliniken behandelt werden.

Hunfeld sagt, dass er als Arzt auch nicht wisse, wie die Krise verlaufen werde. Es sei deswegen richtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit die Krankenhäuser nicht überlastet würden. Und sich auf den Ernstfall vorzubereiten. „Aber es fehlt derzeit das Augenmaß.“ Hunfeld plädiert dafür, dezentraler zu entscheiden, nicht bundeseinheitlich. Zurzeit müssten Krankenhäuser auch in solchen Regionen nicht dringend erforderliche Operationen verschieben, in denen das Virus noch keine große Rolle spiele. „Es entsteht eine Bugwelle. Wann sollen wir das alles nachholen?“

Lage ist „unfassbar“

Für Alexandra Weizel, Ärztin und Geschäftsführerin des Frankfurter Katharinenkrankenhauses, ist die Lage „unfassbar“. Eigentlich könnten die Kliniken ihre Patienten noch wie geplant operieren. Es gehe derzeit zumindest in Hessen nur bedingt darum, Intensivbetten frei zu halten. Es fehle vielmehr an Mundschutz, Handschuhen, Schutzkitteln und Desinfektionsmitteln, die für Operationen ebenso wie für die Behandlung von Infizierten notwendig seien. „Der Engpass beim Einmalmaterial ist der Grund für die Absage von elektiven Eingriffen.“

Weil kein Nachschub mehr aus den Produktionsstätten in China kommt, muss sparsam mit dem Material umgegangen werden. Erschwert wird das durch die derzeitige Hamstermentalität. Immer wieder komme es vor, dass Mundschutz und Desinfektionsmittel gestohlen würden, berichten Mitarbeiter verschiedener Kliniken. Schon die Plastikflaschen und Spender seien derzeit schwer zu bekommen, wie Weizel erzählt. Die Schließung der Grenzen verschärfe die Situation weiter, sagt Hunfeld. „Die Lieferketten werden unterbrochen. Wir drehen uns selbst den Hahn ab.“ Die Absagen von Operationen sollen es den Kliniken ermöglichen, sich auf die Krise vorzubereiten. „Wir erwarten in Kürze eine steigende Zahl von Corona-Patienten“, schreibt Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender des Krankenhausträgers Agaplesion, in einer Mitteilung. „Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren.“

Auch Julia Hefty, Geschäftsführerin der Hochtaunuskliniken, sagt: „Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr lange dauert.“ An allen Kliniken haben deshalb Krisenstäbe die Arbeit aufgenommen. Sie beraten täglich über die Entwicklung der Pandemie und das Vorgehen. Zwei Punkte stehen ganz oben auf der Agenda: Beatmungsplätze und Personal.

Bereit für den Ernstfall

Im Ernstfall würden auch Narkosegeräte zur Beatmung genutzt, teilt das Kreiskrankenhaus Bergstraße mit, das so auf zunächst 35 Beatmungsplätze kommt. Das städtische Klinikum in Frankfurt-Höchst berichtet, die Zahl der Intensivbetten werde bis Freitag unter anderem durch die Umwidmung von Aufwachräumen im Operationstrakt verdoppelt. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat zudem eine Website eingerichtet, über die freie Beatmungsplätze in allen Kliniken Deutschlands eingetragen und abgefragt werden können. Damit könnten Krisenregionen unterstützt werden.

Zurzeit werden zudem Pflegekräfte in den Kliniken geschult, um die medizinischen Geräte bedienen zu können. Mitarbeiter aus dem Operationssaal würden in der Intensivmedizin eingearbeitet, berichtet Weizel. Um ausreichend Personal zu haben, sollen Medizinstudenten eingesetzt werden, Teilzeitmitarbeiter ihre Stunden erhöhen und Verwaltungsangestellte in der Krankenversorgung helfen. Davon, Mitarbeiter aus dem Ruhestand zu reaktivieren, halten Hefty und Weizel jedoch nichts. „Die gehören ja zur Risikogruppe, die es zu schützen gilt.“

Damit keine Mitarbeiter ausfallen, besteht in den Kliniken ein Besuchsstopp, der zum Teil mit Sicherheitskräften durchgesetzt werden muss. Außerdem gilt eine Abstandsregel. Besprechungen dürfen nur in kleinen Gruppen in großen Räumen stattfinden, zum Teil nur bei offenem Fenster und 15 Minuten lang.