Reichtum an der Riviera : An Monaco kann man sich sattsehen

Das Fürstentum an der Côte d’Azur erfüllt so ziemlich jedes Klischeebild, das man sich vom Reichtum dieser Welt macht. Das Ergebnis ist ein grenzenloses Gefühl der Leere.

Der Morgen in Monte Carlo beginnt mit einem standes­gemäßen Work-out. Fünf Endzwanzigerinnen ahmen die Übungen eines Coachs nach. Sieht alles geübt aus. Sie tragen hochwertige Sportdresses. Die Sonne strahlt gerade so, dass der Frühsport nicht zu anstrengend ist. Es ist halb neun an einem Septembertag. Das tiefblaue Mittelmeer wogt unaufgeregt vor sich hin. Erste Badegäste tasten sich ins laue Wasser vor. Weicher Sand, kaum Wellen, in 150 bis 200 Metern im Meer ein großer Ponton, auf dem man seine Schwimmübungen unterbrechen kann.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



Das Fürstentum an der Côte d’Azur erfüllt so ziemlich jedes Klischeebild, das man sich vom Reichtum dieser Welt macht. Zu große und zu lange Yachten, frisch polierte Ferraris auf engen Küstenstraßen, eine Skyline aus Luxuswohnungen mit Meerblick an einem der schönsten Abschnitte der Riviera, die kaum merklich von Italien nach Frankreich übergeht. Eine Steueroase unter Beobachtung internationaler Organisationen.