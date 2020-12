Allzeithoch des Kospi-Index : Südkoreas Börse lockt Ausländer

In Deutschland und in den Vereinigten Staaten, in Japan und Taiwan haben sich die Aktienkurse seit dem Jahrestief im März drastisch erholt und um rund 60 Prozent zugelegt. Ein Land aber sticht in diesem Vergleich besonders hervor. In Südkorea hat der Kospi-Index seit März fast 90 Prozent an Wert gewonnen. Nur Argentinien steht auf der ganzen Welt noch besser da.

Patrick Welter Korrespondent für Wirtschaft und Politik in Japan mit Sitz in Tokio. F.A.Z.





Am Montag schloss der Aktienindex in Seoul mit 2745 Punkten 0,5 Prozent im Plus und erreichte den fünften Handelstag im Folge ein Allzeithoch. Der zuletzt rasante Kursanstieg gründet wie anderswo auch in den Hoffnungen, die sich mit dem Fortschritt in der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 verbinden. Doch die Zuversicht an den Börsen könnte übertrieben sein. Analysten in Seoul berichteten, dass am Montag institutionelle Anleger und Ausländer Gewinne mitnahmen, während das Interesse von Privatanlegern ungebrochen sei. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der zuletzt rasante Kursanstieg womöglich vorerst ein Ende findet. Wie stark der Kospi den Markterwartungen vorausgeeilt sein könnte, zeigt ein Vergleich. Mitte November hatten Analysten des japanischen Investmenthauses Nomura in einer sehr zuversichtlichen Prognose für das kommende Jahr noch ein Kursziel von 2850 Punkten ausgerufen. Vier Fünftel dieser Distanz sind schon erreicht.