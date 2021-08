Spionage-Krimi „Hamilton“ im ZDF : Ein Agent geht auf Reisen

Seit jetzt gehört er zu ihnen: Dem Zweiteiler „Hamilton – Undercover in Stockholm“ fehlt es vor lauter Action-Lastigkeit an innerem Zusammenhang.

Skandinavische Studios legen in verlässlicher Regelmäßigkeit atemberaubende Serien vor. So zuletzt „Wenn die Stille einkehrt“, ein dänisches Drama, das aus vielen verschiedenen Blickwinkeln vom Anschlag auf ein Restaurant in Kopenhagen erzählt und zugleich vom alltäglichen Leben durchschnittlicher Dänen. Etwa einem Gastronom mit grönländischen Wurzeln, einer alleinerziehenden Mutter, einem Vater mit entgleisendem Sohn, einem Altenheimbewohner, einer Obdachlosen, einem Popsternchen, einem Einwanderer und einer liberalen, überforderten Justizministerin.

Doch auch nordische Serien gibt es von der Stange. In diese Kategorie gehört der neueste Zugriff auf die Hamilton-Krimis von Jan Guillou: „Hamilton – Undercover in Stockholm“. Die letzte Verfilmung aus dem Jahr 2012, eine Hochglanz-Produktion mit Mikael Persbrandt als Geheimagent Carl Hamilton, war als Genrefilm in zwei Teilen eine knackige Angelegenheit. Der neue Hamilton-Mehrteiler, der in unterschiedlichen Fassungen verbreitet wird – im ZDF-Montagskino hat er vier lange, in der Mediathek zehn kürzere Episoden –, thrillt eher so vor sich hin. Und er ist, wie man zuletzt bei vielen Serien enttäuscht feststellen musste, für das Erzählte schlicht zu lang.

Unerwartete Explosionen

Nicht die Abweichungen von den Büchern sind das Problem. Die Köpfe hinter der deutsch-schwedischen Produktion, Drehbuch-Autor Petter S. Rosenlund („Saboteure im Eis“) und Regisseur Erik Leijonborg („Maria Wern – Kripo Gotland“), haben aus dem Roman „Coq Rogue“ von 1986 einige Elemente übernommen, um aus der schwedischen Antwort auf James Bond eher eine schwedische Antwort auf Jason Bourne zu machen. Das geht in Ordnung, obwohl es klüger gewesen wäre, Hamiltons Abenteuer werktreu vor der weltgeschichtlichen Kulisse der Achtziger und Neunziger zu erzählen und sie nicht in die Gegenwart zu holen.

Das Problem ist: In diesem Hamilton, in dem der Held zunächst von einer CIA-Agentin namens Farrin Haig (Rowena King) gesteuert und als Doppelagent aufgebaut wird, kommt trotz des überzeugenden Hauptdarstellers Jakob Oftebro („Countdown Kopenhagen“) kaum je wirklich Spannung auf. Eigentlich nur zu Beginn. Der junge Carl Hamilton, der seine Ausbildung bei den amerikanischen Navy Seals mit einem Tauchgang beendet hat, wird von Haig in Undercover-Uniform (Baseball-Kappe) nach Stockholm geschickt, wo er am Rande einer Großkundgebung zum 1. Mai, dem Tag der Arbeiterbewegung, eine Frau beschatten soll. Der Auftrag endet mit zwei unerwarteten Explosionen, die auf das Konto von Hamiltons Zielperson und einigen düsteren Gestalten aus dem Nahen Osten zu gehen scheinen. Eine Explosion wirft zufällig Kristin Ek (Nina Zanjani) zu Boden, eine Mitarbeiterin des schwedischen Nachrichtendienstes Säpo, die den Staub kurz abschüttelt und sofort die Ermittlungen aufnimmt. Die andere geht in der Nähe der Bühne hoch, auf der die schwarze Innenministerin Sissela Lindgren (Anna Sise) eben noch gegen rechtsradikale Störer anzureden versuchte.

„Du gehörst doch zu uns“

Hamilton duckt sich weg und meldet das Geschehen nach Amerika. Trotzdem wird seine Anwesenheit in Schweden von einem alten Bekannten vermerkt: D.G., der von „Wallander“-Darsteller Krister Henriksson gemimte Chef des militärischen Abschirmdienstes OP5, erkennt ihn auf dem Bild einer Überwachungskamera. Er sucht Hamilton auf und schickt ihn umgehend nach Ramallah, wo er mit seinen palästinensischen Kontakten zur Aufklärung des Attentats in Stockholm beitragen soll. Immer geht alles ganz schnell: „Du gehörst doch zu uns, dem OP5“, „Seit wann?“, „Jetzt!“. D.G. wird nun selbst nach Moskau gerufen, weil es parallel zum Anschlag in Schweden eine Scharfschützenattacke auf einen verliebten russischen Diplomaten in Stockholm gab.

Mehr zum Thema 1/

Im Prinzip steckt in dieser Mischung alles, was man von einem Agenten-Thriller erwartet. Und mittendrin ein Agent, der sich im Nebel der Geheimdienstwelt zu verlieren droht. Doch aller Explosionen zum Trotz zündet die Erzählweise nicht. Alle Versuche, den bierernsten Charakteren so etwas wie Leben einzuflößen oder Profil zu verleihen – der arme Hamilton hat ein Kindheitstrauma und eine demenzkranke Mutter –, wirken wie nachträglich ins action-lastige Drehbuch eingeflochten. Die Dialoge sind Dialoge, wie man sie in Agentenserien eben so aufsagt, und die Szenen im Ausland, die wie die Palästina-Reise überraschend kurz sind, schaffen es kaum, internationales Flair zu verbreiten.

Vielleicht kann die zweite Staffel, die der Privatsender TV4, der Streamingdienst C More und ZDF bereits vorbereiten sollen, diesen Eindruck korrigieren. Eine Hoffnung, die wir im Übrigen auch mit der angekündigten zweiten Staffel einer anderen Klassiker-Modernisierung aus Schweden verbinden, dem „Jungen Wallander“ auf Netflix.

Hamilton – Undercover in Stockholm läuft heute, 22.15 Uhr, im ZDF, der zweite Teil am darauffolgenden Montag.