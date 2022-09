Mitarbeiter begehren auf : Chaostage beim NDR in Kiel

Die Vorwürfe gegen Redaktionschefs im NDR-Landesfunkhaus Kiel haben weitere personelle Konsequenzen. Landesfunkhausdirektor Volker Thormählen nimmt für einen Monat unbezahlten Urlaub. Intendant Joachim Knuth teilte mit, Thormählen habe ihn darum gebeten, „um Abstand zu gewinnen, und um im Sinne des NDR sicherzustellen, dass der Aufklärungsprozess von Personen verantwortet werden kann, die nicht persönlich betroffen sind“. Im Landesfunkhaus Kiel müsse „nicht nur aufgeklärt werden“, es müssten „Dinge geändert werden“. Man wolle einen Prozess in Gang setzen, der zu einem „Klima des Muts“ führe.

Seit Tagen kommen immer mehr Vorwürfe gegen redaktionelle Verantwortliche in Kiel ans Licht. Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass der Chefredakteur am Standort Kiel, Norbert Lorentzen, und die Politik-Verantwortliche Julia Stein darum gebeten hatten, sie bis auf weiteres von ihren Aufgaben zu entbinden. Es geht um die Frage, ob sie die Berichterstattung von Kollegen gezielt beeinflusst haben und es einen „politischen Filter“ gab. Mitarbeiter fordern lückenlose Aufklärung. In einer beispiellosen Aktion strahlte das NDR Fernsehen im „Schleswig-Holstein Magazin“ ihren Protest aus.

Im NDR rumort es seit Tagen. Auslöser des Aufruhrs ist ein Interview, das ein NDR-Journalist Ende April 2020 mit dem gerade zurückgetretenen schleswig-holsteinischen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) führen wollte. Grote nahm seinen Hut nach einer Aussprache mit dem Ministerpräsidenten Daniel Günther. Der Ministerpräsident hatte Grote vorgeworfen, er habe ihn falsch über den Kontakt zu einem Journalisten informiert. Der Kontakt stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen ehemaligen Polizeigewerkschafter wegen angeblichen Geheimnisverrats. Grote wies den Vorwurf zurück. Die Redaktionsleitung lehnte das Interview ab. Der Journalist trug den Fall dem Redaktionsausschuss des NDR vor, der zu dem Ergebnis kam, die Redaktionsleitung habe falsch gehandelt. Beim Ausschuss meldeten sich noch acht weitere Mitarbeiter, die davon berichteten, im Landesfunkhaus in Kiel herrsche ein „Klima der Angst“. Der NDR wies dies zurück. Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein des NDR prüft die Angelegenheit.

Inzwischen kamen weitere Vorwürfe durch einen „Stern“-Bericht auf. Demnach habe die Redaktionsleiterin Stein darauf hingewirkt, dass das Deutsche Rote Kreuz Recherche-Unterlagen zu einem geplanten Beitrag über ein Heim im Norden in den Nachkriegsjahren zu sehen bekommt. In der Einrichtung sollen Kinder drangsaliert worden sein. Im Senderhaus sei darauf hingewirkt worden, die Recherchen abzuschwächen. Ein später gezeigter Beitrag habe das DRK als Verantwortlichen des Heims nicht genannt. Das Deutsche Rote Kreuz Schleswig-Holstein wies „jeglichen Vorwurf der Beeinflussung von journalistischer Berichterstattung entschieden zurück“. Zu keiner Zeit habe es auch nur im Ansatz den Versuch gegeben, eine kritische Berichterstattung zu beeinflussen oder zu verhindern. Der „Stern“ verweist in diesem Kontext auf eine private Verbindung. Die DRK-Chefin Schleswig-Holstein soll mit der damaligen Landesrundfunkratsvorsitzenden des NDR in Schleswig-Holstein liiert gewesen sein. Diese hat den Posten inzwischen nicht mehr.