Goyas Frau im Krieg ist heutig : Kubisten aller Länder, verteidigt euch

Künstler und Individuen im Krieg: In der Ukraine erstehen Goyas Partisanen in selbst gefertigter Camouflage wieder auf.

In Friedenszeiten entstanden in Lemberg Skulpturen – jetzt verarbeiten Menschen Altmetall zu Panzersperren. Bild: Imago

Eines der bestürzendsten Blätter aus Francisco de Goyas ohnedies traumatisierender Partisanenkriegsserie „Desastres de la Guerra“ (Die Schrecken des Krieges) ist das vom Künstler „Que valor!“ (Welcher Mut!) benannte. Eine Frau ist dort beim Abfeuern einer riesigen Kanone zu sehen, die sie gegen den im Bild nicht sichtbaren Feind richtet. Die französische Invasionsarmee hat jedoch schon schrecklich gewütet, denn die ab dem Oberkörper verdunkelte Frau ist nur über einen Haufen gefallener Verteidiger hoch zu dem Geschütz gelangt. Ihr kriegsuntauglich langes Kleid weist sie als Zivilistin aus, die überraschend in das mörderische Geschehen einbezogen wurde.

Stefan Trinks Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es handelt sich um Agustina de Aragón. Durch ihr tollkühnes Eingreifen und Abfeuern der Kanone auf die Invasoren, während diese bereits davon ausgingen, nach dem vollständigen Niederkartätschen der Verteidiger am Stadttor leichtes Spiel zu haben, soll sie die entscheidende Wendung in der Belagerung von Saragossa bewirkt haben. Wie in allen Bildern der Desastres stellt Goya aber auch in diesem Blatt keine naive Heldenapotheose dar; der Weg dieser beherzten Verteidigerin führt buchstäblich über Leichen. Auch Freunde von Goya kamen in dem grauenvollen Krieg und konkret bei der Belagerung seiner Heimatstadt Saragossa ums Leben; sie könnten in dem makabren Toten-Sockel sein.

In den vergangenen drei Wochen kehrten viele dieser von Goya schmerzhaft zeitlos fixierten Bilder des Grauens wieder. Was vielen Betrachtern dieser Bilder aber besonders nahegeht, ist der keinerlei Aufopferung scheuende Einsatz aller dort, Männer wie Frauen. Die Ukrainer sind ein Volk in Waffen, und viele jener, die keine Waffe führen, arbeiten auf „kunstvolle“ Weise an der Verteidigung ihres Landes und Tarnungen zum Schutz vor weiteren Bombardierungen. Das Wort „kunstvoll“ könnte angesichts der Verteidigung des nackten Lebens geschmacklos wirken, wäre da eben nicht wieder Goya, der zeigt, wie die Spanier mit allen Mitteln ihrer Kultur um die Erhaltung derselben kämpfen.

So las man von Bildhauern in Lwiw-Lemberg, die in Friedenszeiten elaborierte Skulpturen schaffen, nun aber Altmetall, T-Träger oder rostige Eisenbahngleise zu Panzersperren zusammenschweißen. Diese „Igel“ stehen jeweils mit drei Trägerbeinen auf dem Boden und wirken dadurch und mit ihrer Cortenstahl-Optik wie archaische Urwesen mit drei Beinen, wie abstrakte Skulpturen. Wesentlich eleganter ist die geschweißte Eisengroßplastik am Berliner Potsdamer Platz von Mark di Suvero auch nicht, mit dem Unterschied natürlich, dass sie Millionen kostete.

Möglichst naturnah oder schrill und bunt?

Dazu kommen viele Aufnahmen ukrainischer Frauen und Jugendlicher bei der Arbeit an riesigen Tarnnetzen. In Lwiw-Lemberg beispielsweise haben nicht nur Zivilisten, sondern auch Studenten der Universität und der Kunsthochschule Camouflage-Netze für ihre Verteidiger geknüpft – aus tausenderlei Stoffresten. Im westukrainischen Uschgorod im Oblast Transkarpatien arbeiteten die Bühnenbildner des örtlichen Theaters – ohnehin ja ausgebildete Raumwandler – mit den Einwohnern der Stadt und zahlreichen Flüchtlingen zusammen an auffällig professionellen Tarnnetzen für gewaltige Flächen. Die meisten dieser Tarnnetze sind naheliegenderweise von den Farben der Natur inspiriert, wie sie auch in der naturalistischen Landschaftsmalerei ukrainischer Künstler immer wieder verewigt wurde, also Grün- und Brauntöne, aber auch Mauve.

Die Erfindung dieser künstlerischen statt nur unifarbenen oder feldgrauen Tarnungen geht auf den Ersten Weltkrieg und den französischen Maler Louis Guingot zurück. Guingot war nicht zuletzt inspiriert vom Impressionismus, und so wundert es nicht, dass seine frühesten Tarnjacken in grün-braune Töne und Fahlgelb getaucht sind. Stünde man mit dieser Armeekleidung vor einem lebensgroßen impressionistischen Waldgemälde, auf dem die durchs Blätterdach gefilterte Sonne Flecken auf den Boden zwischen den Bäumen tupft – man würde nahezu unsichtbar mit dem Bild verschmelzen.